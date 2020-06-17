Жителям Владивостока помогут сделать «Первый шаг к бегу»

17 Июнь 2020 2020-06-17T07:41:55+03:00

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Жителей Владивостока приглашают принять участие в проекте «Первый шаг к бегу». Тренировки для тех, кто давно мечтает выйти на пробежки, но не знает с чего начать, будет проводить беговой клуб RunDnsRun.

«На протяжении почти 6 лет мы развиваем беговое движение в Приморье. В преддверии юбилейного V Galaxy Vladivostok Marathon, который состоится 26 сентября, и дня рождения клуба мы решили помочь сделать первые шаги тем, кто никогда не бегал. Как и все наши пробежки, тренировки для начинающих - бесплатные» - рассказала директор бегового клуба RunDnsRun Ольга Гаева.

Тренировки «Первый шаг к бегу» будут проходить на стадионе «Строитель». Объект недавно открылся после реконструкции, там на беговых дорожках появилось удобное резиновое покрытие. Вход на стадион бесплатный.

«Я расскажу об основах техники бега, мы изучим специальные беговые упражнения, научимся считать пульс, выбирать комфортный темп, и конечно, пробежим первые 1-3 километра. Нагрузка будет подобрана специально для начинающих, поэтому тренировка будет по силам абсолютно каждому. Мы точно не будем устанавливать рекорды, наша цель – научить участников бегать регулярно и в удовольствие», - подчеркнула Ольга Гаева.

Занятия будут проходить через неделю по четвергам, в 19.00. Ближайшие даты: 18 июня, 2, 16, и 30 июля. По желанию можно посетить только одну тренировку, или же приходить регулярно – ограничений нет. Присоединиться может любой желающий, для этого необходимо заранее зарегистрироваться по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU