2020-06-19T04:59:39+03:00
Общество

«Городские легенды»: жители Владивостока создадут необычный мобильный гид

Стать его авторами могут неравнодушные жители Приморья
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МТС объявляет о запуске нового туристического онлайн-проекта «Городские легенды» по небанальным местам Владивостока. Его авторами станут неравнодушные жители Приморья. Вместе с ними, а также при участии экспертов-краеведов Туристско-информационного центра, МТС подготовит аудиогид для смартфона на русском и английском языке.

Специальный туристический маршрут уже в конце августа появится на платформах izi.TRAVEL и Surprise Me. Он призван показать Владивосток глазами местного жителя — человека, который живет в нем или часто сюда приезжает, знает его историю, любит город и чувствует его изнутри.

Основой онлайн-экскурсии МТС станут идеи местных жителей и «фанатов» города. Секретные «тропы», неизвестные дворики, необычные арт-объекты, увлекательные истории и легенды — одним словом «народные» достопримечательности Владивостока, которые горожане с большим удовольствием посещают по случаю и просто так. Эти места будут собраны в нестандартный пеший аудиогид на русском и английском языке продолжительностью 2 часа и загружены в мобильные приложения. Пройти по маршруту смогут все желающие, главное — не забыть надеть наушники и иметь в смартфоне скоростной мобильный интернет.

Партнером проекта выступил Туристско-информационный центр Приморья. Сбор «легенд» для включения в городскую онлайн-экскурсию уже стартовал. Своими идеями можно делиться в аккаунтах Новости Владивостока, Старый Владивосток, Твой Владивосток, Куда пойти во Владивостоке, Это Владивосток, детка, а также на страничках Туристско-информационного центра Приморья в Instagram и Facebook и в аккаунте @sysoeva_pro. Кроме того, можно предложить идеи для маршрута у себя на страничках в социальных сетях, обязательно сопроводив запись хештегами #легендыВладивостока и #Городскиелегенды.

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