ГИБДД Приморья обратилась к водителям с важной просьбой

21 Июнь 2020 2020-06-21T11:46:34+03:00

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Сотрудники регионального ГИБДД просят жителей Приморского края быть аккуратными на дорогах. Эта просьба касается как водителей. Так и пешеходов. Из-за осадков в регионе возможны подтопления, сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Так, в ночь на 21 июня на территории Приморского края начались осадки. Предполагается, что дожди, местами сильными будут идти не только весь день, но и предстоящей ночью. В связи с чем на дорогах могут быть подтопления.

По этой причине водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными и соблюдать безопасную скорость движения. Особенно это касается жителей Владивостока, где только за утро произошло уже несколько серьезных аварий, в одной из которых погибла девушка.

«Сотрудники Госавтоинспекции в усиленном режиме заступили на обеспечение безопасности дорожного движения. Участки автодорог, подверженные подтоплениям, контролируются инспекторами дорожно-патрульной службы», - отмечается в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU