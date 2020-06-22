22 Июнь 2020 2020-06-22T12:43:18+03:00

Мэрия Владивостока не будет запускать фейерверки после парада Победы 24 июня 2020 года Фото: Вадим ПОПОВ

Планировалось, что фейерверки украсят массовые мероприятия, но их отменили из-за эпидемиологической обстановки

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Запуск праздничного фейерверка по случаю парада Победы 24 июня 2020 года отменен. Об этом корреспонденту "Комсомольской правды" сообщили в администрации Владивостока.

Ранее планировалось, что вечером 9 мая после завершения всех праздничных мероприятий небо над Владивостоком окрасят несколько залпов фейерверка, но из-за сложной эпидемиологической обстановки решено было перенести световое шоу на вечер 24 июня.

В планах городской администрации было проведение не только парада Победы, но и массовых мероприятий в скверах Владивостока. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой было принято решение отказаться от массовых мероприятий в городских скверах, а, следовательно, и от праздничного фейерверка.

Напомним, 24 июня состоится праздничный салют, посвященный параду Победы. В 22:00 залпы в воздух произведут силами Тихоокеанского флота с площадки военно-исторического музея «Владивостокская крепость».

ИСТОЧНИК KP.RU