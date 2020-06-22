Мэрия Владивостока не будет запускать фейерверки после парада Победы 24 июня 2020 года
Запуск праздничного фейерверка по случаю парада Победы 24 июня 2020 года отменен. Об этом корреспонденту "Комсомольской правды" сообщили в администрации Владивостока.
Ранее планировалось, что вечером 9 мая после завершения всех праздничных мероприятий небо над Владивостоком окрасят несколько залпов фейерверка, но из-за сложной эпидемиологической обстановки решено было перенести световое шоу на вечер 24 июня.
В планах городской администрации было проведение не только парада Победы, но и массовых мероприятий в скверах Владивостока. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой было принято решение отказаться от массовых мероприятий в городских скверах, а, следовательно, и от праздничного фейерверка.
Напомним, 24 июня состоится праздничный салют, посвященный параду Победы. В 22:00 залпы в воздух произведут силами Тихоокеанского флота с площадки военно-исторического музея «Владивостокская крепость».
ИСТОЧНИК KP.RU