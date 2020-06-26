2020-06-26T04:32:51+03:00
Общество

Штормовое предупреждение: сильные дожди, грозы и подъемы уровня рек ожидаются в Приморье

Наиболее неблагоприятную ситуацию с непогодой прогнозируют в южной части края
Поделиться:
В отдельных районах Приморья гроза, при грозе усиление ветра до 18 м/с.В отдельных районах Приморья гроза, при грозе усиление ветра до 18 м/с.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Об объявлении в Приморском крае штормового предупреждения сообщили метеорологические службы. В связи со смещением активных фронтальных разделов над территорией региона днем 26 июня и в первой половине ночи 27 июня в крае ожидаются сильные дожди: 15 — 45 мм за 12 часов и менее. Во Владивостоке и южной половине края местами очень сильные дожди с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее, пишет сайт Примпогода.

В отдельных районах Приморья гроза, при грозе усиление ветра до 18 м/с. На реках южной половины Приморского края возможны дополнительные подъемы уровня воды с резким характером развития на 0,6 — 1,2 м, на отдельных участках рек с выходом воды из берегов, подтоплением близко расположенных к рекам территорий, пониженных хозяйственных объектов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из берегов вышла река Саперка в Угловом, вода подступает к федеральной трассе
Фестиваль сыра и меда планируют провести во Владивостоке в середине июля
Сбербанк снизил процентные ставки по потребительским кредитам
Умер еще один пациент ковидного госпиталя в Приморье
Речка во Владивостоке вот-вот выйдет из берегов
Диагноз «коронавирус» подтвержден еще у 85 жителей Приморья
Предприниматели Приморья, пострадавшие от COVID-19, получили очередные налоговые льготы
Голый «человек дождя» удивил жителей Владивостока
В Находке музей имени Травина и Фонд «Восточный Порт» открыли экспозицию «Бессмертен подвиг твой, герой! Мы помним! Мы гордимся!»
Штормовое предупреждение: сильные дожди, грозы и подъемы уровня рек ожидаются в Приморье
На Космонавтов во Владивостоке снова тонут машины, в ловушке оказался спорткар
Почти десятая часть электората Приморья уже выразила мнение по вопросу о поправках к Конституции РФ
Владивосток готовится к массовому полумарафону
Букет цветов для прокурора: в «почетную отставку» отправили судью и супругу депутата Госдумы из Приморья Рону Сопчук
«Пусть вечной будет память»: в Лесозаводске открыли «Монумент Победы»
Поиски пропавшей пятилетней Мирославы из Владивостока завершены
Дожди-пистолеты: Владивосток накрывает мощный циклон с ливнями
Губернатор Приморья досрочно сделал свой выбор в вопросе о поправках в Конституцию РФ
16 комиссий ежедневно работают во Владивостоке на улицах, транспорте, в организациях, жилых домах
Памятник пчеле-труженице появится в селе Анучино Приморского края
Во Владивостоке автобус вылетел на тротуар
Собственника парка в Приморье не стали штрафовать за гуляющих во время эпидемии
ВМТП присоединился к всероссийским акциям «Весть Победы» и «Лучи Победы»
МЧС Приморья сообщило сроки достижения максимальных уровней паводков
Грузовик снес леера, ДТП стало причиной пробки во Владивостоке
6 лет зоны получил житель Владивостока, забивший посетителя автомойки
«Единая Россия» проводит радиомарафон на тему Конституции
Водители Приморья пристегиваются чаще, чем 10 лет назад, но реже, чем водители в среднем по стране