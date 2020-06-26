Штормовое предупреждение: сильные дожди, грозы и подъемы уровня рек ожидаются в Приморье

26 Июнь 2020 2020-06-26T04:32:51+03:00

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Об объявлении в Приморском крае штормового предупреждения сообщили метеорологические службы. В связи со смещением активных фронтальных разделов над территорией региона днем 26 июня и в первой половине ночи 27 июня в крае ожидаются сильные дожди: 15 — 45 мм за 12 часов и менее. Во Владивостоке и южной половине края местами очень сильные дожди с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее, пишет сайт Примпогода.

В отдельных районах Приморья гроза, при грозе усиление ветра до 18 м/с. На реках южной половины Приморского края возможны дополнительные подъемы уровня воды с резким характером развития на 0,6 — 1,2 м, на отдельных участках рек с выходом воды из берегов, подтоплением близко расположенных к рекам территорий, пониженных хозяйственных объектов.

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ИСТОЧНИК KP.RU