2020-06-26T12:02:10+03:00
Общество

В луже на Космонавтов во Владивостоке появились аквабайкеры

Горожане шутят, что скоро там можно будет заняться дайвингом [видео]
Сергей БАЛАНОВ
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Фото: instagram.com/dps_vlФото: instagram.com/dps_vl
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Знаменитая стыдная лужа на Космонавтов сегодня, 26 июня, снова приковала к себе внимание. Утром здесь ушла под воду иномарка – хозяин не успел отогнать ее до начала подтопления. А вечером на луже появился аквабайкер.

В луже на Космонавтов во Владивостоке появились аквабайкеры.Фото: instagram.com/dps_vl

Как оказалось, аквабайкер появился на Космонавтов не просто так. Он помог вытолкать утонувшую в луже «Тойоту Креста». Вот она эвакуация по-владивостокски. Байкер уперся в передний бампер иномарки, дал полный газ и вытолкал ее на мелководье.

Утонувшую на Космонавтов машину помог эвакуировать аквабайкер.Источник: instagram.com/dpskontrol125rus

Экстремалы тестируют эту лужу уже не в первый раз. В один из ливней тут появились сапсерферы. А скоро, шутят горожане, можно будет организовать дайвинг-клуб или аттракцион глубоководных погружений на батискафе.

Перспективный бизнес, учитывая, что лужа эта появляется с завидным постоянством каждый ливень. С тех пор, как была построена трасса Седанка – Патрокл, Космонавтов – это не только улица, но и озеро.

Напомним, в Приморье объявлено штормовое предупреждение. Во Владивостоке уже выпало больше 90 мм осадков при месячной норме в 138 мм. При этом ливень будет идти до середины ночи.

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Фото и видео последствий стихии присылайте нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

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