Грязевой поток в Приморье снес поезд с рельсов

26 Июнь 2020 2020-06-26T14:37:48+03:00

На боку оказалось два вагона, при этом никто из бригады состава не пострадал

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Тепловоз и два вагона грузового поезда сошли с рельсов на юге Приморья из-за бушующей непогоды. Инцедент произошел 26 июня в 18:07 на 6 км однопутного неэлектрифицированного участка перегона Смоляниново – Дунай.

Как сообщили в ДВЖД, на движение пассажирских поездов происшествие не повлияло, пострадавших нет, угрозы экологии нет. Причины происшествия выясняются.

- Для ликвидации последствий схода на место происшествия отправлены восстановительные поезда со станций Партизанск и Первая речка, - говорится в сообщении на сайте РЖД.

Напомним, в Приморье было объявлено штормовое предупреждение. Согласно прогнозу погоды, 26 июня и в первой половине ночи 27 июня в крае ожидаются сильные дожди (15 — 45 мм за 12 часов и менее), во Владивостоке и южной половине края местами очень сильные дожди с количеством 50 мм и более за 12 часов. В отдельных районах края гроза, при грозе усиление ветра до 18 м/с. На реках юга Приморского края возможны дополнительные подъемы уровня воды.

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ИСТОЧНИК KP.RU