Как накажут водителя «Лексуса», который облил прохожих грязью ради ролика в инстаграм

26 Июнь 2020 2020-06-26T18:29:35+03:00

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Полиция Владивостока начала проверку по факту произошедшего в районе Русской улицы днем 26 июня. Здесь молодой человек на «Лексусе» специально проехал по луже с грязной водой так, чтобы окатить с ног до головы группу случайных прохожих, и быстро скрылся с места. При этом он снял свой «геройский» поступок на видео и выложил в сеть.

Это видео быстро обернулось против его автора. Ему обещали народный суд и расплату. Однако и суд настоящий его ждет.

- Личность молодого человека, находившегося за рулем автомобиля, установлена. Решается вопрос о привлечении его к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство), - сообщили «КП-Владивосток» в пресс-службе городского УМВД.

Ранее он уже привлекался к ответственности, причем в эту историю тяжело поверить с первого раза. Вдумайтесь: в День Победы, 9 мая прошлого года, он приехал в центр, бросил свой «Лексус» на Уборевича и пошел смотреть парад. Только вот своей машиной он подпер дверь подъезда жилого дома! Люди до конца парада не могли выйти, а когда он вернулся – еще и нахамил местной жительнице. Так вот за это проступок его оштрафовали на 500 рублей. Да, такое вот суровое наказание.

Сколько получит парнишка в этот раз? Давайте посмотрим статью. Мелкое хулиганство влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. Так что не исключено, что парня ждет еще один «гигантский» штраф.

Но решать будет суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU