Приморцы рассказали, почему решили принять участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию

29 Июнь 2020 2020-06-29T17:23:45+03:00

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В Приморском крае, как и во всей стране проходит голосование по поправкам в Конституцию РФ. Отдать свой голос местные жители могут досрочно – с 25 по 30 июня, это поможет избежать скопления людей. Также выразить свою гражданскую позицию можно и в основной день плебисцита – 1 июля, дата официально объявлена выходным. Журналисты пообщались с теми, кто уже посетил избирательные участки и узнали их мнения о процессе.

Многие участники голосования подходят к процедуре с ответственностьюФото: Олег УКЛАДОВ

Захар Георгиевич, как и еще с десяток посетителей одного из избирательных участков Ленинского района, которых мы встретили утром, решил прийти проголосовать пораньше. Судя по разговору, пожилой человек относится к делу серьезно, о поправках начал читать еще в марте. С интернетом помогли разобраться дети и внуки, теперь дедушка практически опытный пользователь.

– Решил не дожидаться 1 июля. Думаю желающих проголосовать будет много. Заранее мне как-то удобнее, никакой очереди, не нужно ждать или переживать за свое здоровье. Лично я не пропустил ни одни выборы, считаю, что каждый голос важен, поэтому пришел и сейчас. Наша Конституция была принята еще в 90-х. У меня тогда даже внуков не было, а сейчас пятеро подрастает. Глядя на них я понимаю, как много лет прошло. По моему мнению, главному государственному документу явно нужны обновления, – поделился пенсионер.

Отметим, что за свое здоровье в условиях не самой лучшей эпидобстановки в крае волнуются не только пенсионеры. Как минимум три респондента разных возрастов поделились, что вполне могли посетить участок и в главный день Общероссийского народного голосования, но решили избежать лишних контактов.

– Зашла у меня сразу же померили температуру. Обратила внимание, что все члены избирательной комиссии в масках. На стойке стоит антисептик. В пакете, который мне выдали – маска, перчатки, дезинфицирующая салфетка. Очень порадовало, что так относятся к безопасности. Быстренько проголосовала и пошла на работу, народу пока немного. Удобно, что участок открыт с самого утра, – поделилась женщина лет 40, представившаяся Лидией.

Обращаем внимание, что для досрочного голосования не нужны отдельные заявления, достаточно просто паспорта гражданина РФ.

– Собирался прийти в выходной, но вспомнил о досрочном голосовании, когда шел мимо нашего избирательного участка в школе. Думал понадобится отдельное заявление написать, чтобы сейчас поставить «галочку», но оказалось все гораздо проще. Главное не забыть паспорт, – с улыбкой отметил житель Первомайского района Владивостока.

Жители Приморья активно принимают участие в голосованииФото: primorsky.ru

У всех нами опрошенных приморцев разное видение и разные, но объединяет пришедших – активная жизненная позиция.

– А я пришла поддержать президента. Считаю, что он хороший политик и Россия при нем стала лучше. И думаю, что голосование – это гражданский долг каждого. Даже, если человек против, пусть придет и зафиксирует это. Не нужно отсиживаться, а потом жаловаться на власть, как это делают многие, – высказала свою точку зрения девушка лет 20, решившая не представляться.

По данным краевого правительства, на сегодняшний день проголосовали уже около трети приморцев. Напомним, избирательные участки в Приморье работают с 08:00 до 20:00. Всего их открыто 1299 постоянных и 46 временных. Желающие могут получить консультацию по внесению поправок в Конституцию РФ, обратившись к специалистам Информационно-справочного центра Центральной избирательной комиссии. Позвонить можно с 9.00 до 18.00 по номеру: 8-800-200-00-20. Звонки бесплатные.

Предварительное голосование началось с 25 июняФото: Олег ЗОЛОТО

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ИСТОЧНИК KP.RU