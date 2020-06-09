Почти 1,5 миллиона защищенных от подделки бланков изготовили в Приморье для предстоящего голосования по Конституции РФ

В Приморье продолжается масштабная подготовка к голосованию по внесению поправок в Конституцию России. В крае изготовлено 1 451 286 бюллетеней для предстоящего голосования, которое состоится 1 июля. Бланки, защищенные от подделки, уже начали поступать в территориальные избирательные комиссии (ТИК).

Подготовка к голосованию по поправкам к Конституции РФ вышла в Приморье на финишную прямую. С 5 июня началась передача бюллетеней в избирательные комиссии края. Все бланки печатались в типографиях, специализирующихся на изготовлении продукции, защищенной от подделок. При этом процесс их изготовления и вручения проходит под контролем полиции.

– При изготовлении бюллетеней применяются проверенные временем степени защиты, которые помогут избежать фальсификации. Так, в правом верхнем углу предусмотрено место для подписи двух членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. Так же каждый бланк заверяется печатью. Все бюллетени отпечатываются на бумаге определенной плотности с нанесением защитной фоновой сетки зеленого цвета. Все требования к их формам и тексту утверждены Центральной избирательной комиссией России, – поделилась член Избирательной комиссии Приморского края с правом решающего голоса Ольга Бондакова.

Стоит отметить, что бюллетени доставляют сотрудники Управления специальной связи по Приморскому краю, что полностью исключает возможность передачи документов третьим лицам, их хищения или подмены. Первыми официальные бланки для голосования получили Партизанск и Партизанский округ. 6 июня специалистам передано 737 776 бюллетеней для доставки в 26 территориальных комиссий. 8 июня 24 670 бланков направлены в Хасанский район Приморья.

– 119 793 бланков 9 июня передадут ТИК Находкинского городского округа. Следующие на очереди Арсеньевский городской округ, Анучинский муниципальный округ и Яковлевский район, куда будет направлено 67 466 бюллетеней. Замыкающим в списке станет Владивосток, здесь изготовлено 443 033 спецбланков. Представители территориальных избирательных комиссий города смогут их получить 15 июня, – отметила Ольга Бондакова.

Что касается внешнего вида документа, специалист уточнила, что форма будет содержать единственный вопрос. Согласно указу президента Владимира Путина, он прозвучит следующим образом: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?». Предусмотрено два варианта ответа: «Да» или «Нет».

Напомним, голосование по внесению поправок в Конституцию планировалось провести 22 апреля. Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране, дату пришлось перенести. Специалисты отмечают большой интерес со стороны населения к предстоящему голосования, поэтому ожидается большая явка. В общей сложности отпечатано 109 000000 бюллетеней.

Жители Приморья, как и остальных регионов России смогут выразить свое мнение 1 июля. Основной день плебисцита станет выходным. Для желающих отдать голос досрочно предусмотрены дни с 25 по 30 июня. При этом народное голосование пройдет не только на суше, но и на море. 10 избирательных участков организованы на кораблях ТОФ, экипажи которых с 10 июня отправятся в плавание.

Избирком подчеркивает, что голосование в Приморском крае пройдет с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Для профилактики распространения коронавирусной инфекции обязательно будет соблюдаться масочный режим и «социальная дистанция». На всех участках установят санитайзеры и планируется проводить дезинфекцию.

По сообщению правительства Приморского края, задать вопросы про общероссийское голосование можно, обратившись в Информационно-справочный центр Центральной избирательной комиссии. Специалисты готовы ответить на вопросы ежедневно с 9.00 до 18.00 по номеру: 8-800-200-00-20. Звонки бесплатные.

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