Владивостоку — 160 лет: программа юбилейных мероприятий

30 Июнь 2020 2020-06-30T02:06:51+03:00

В непростых условиях город у моря отметит свой день рождения — День города

Изменить размер текста: A A

В четверг, 2 июля, Владивостоку исполнится 160 лет. Свой юбилей город отметит в условиях сложной эпидемиологической обстановки. Пришлось отказаться от шествия, общегородского концерта и некоторых других привычных акций, но все же праздник состоится.

Программа мира мероприятий посвященных юбилею Владивостока

Памятные акции

День города по традиции начнется с возложения цветов к памятникам. В нем примет участие мэр Владивостока Олег Гуменюк. В 11 часов цветы возложат к памятнику генерал-губернатора Восточной Сибири Николаю Муравьеву-Амурскому, в 11:25 — к памятнику первому общественному старосте Владивостока Якову Семенову, в 11:45 — к стеле «Владивосток — город воинской славы».

Поздравление первого ребенка

С днем рождения нового жителя города, который первым появится на свет в этот день, поздравит глава Владивостока. Торжественная церемония начнется в 14 часов в Приморском краевом перинатальном центре. Малышу приготовлен в подарок сертификат номиналом 25 тысяч рублей в детский магазин. 3 июля первых новорожденных дня в городских роддомах № 1, 3 и 4, поздравит первый заместитель главы администрации Владивостока Ольга Козерацкая.

Фотовыставки

В честь юбилея города откроются несколько выставок фотографий. 2 июля в 12 часов горожане смогут увидеть авторский проект приморского фотографа Игоря Кирсанова «Владивосток во времена самоизоляции. „Простые“ важные профессии». Экспозиция посвящена людям, которые, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, продолжали выполнять свою работу. Выставка будет работать на 3 этаже ТРЦ «Калина Молл» до 30 июля, с 10:00 до 22:00. Вход свободный.

В День города откроется выставка работ победителей проекта «Посмотри на Владивосток». Конкурс вновь собрал лучшие фотографии, посвященные столице Приморья. Откроется выставка в 17 часов в выставочных залах «Артэтаж» (ул. Адмирала Фокина, 25). Свою работу фотовыставка продолжит до 31 июля с 10:00 до 18:00. Вход свободный.

4 июля в 17 часов в галерее «Порт Арт» (ул. Светланская, 68а) откроется выставка творческих работ. Будут представлены фотоработы и картины молодых авторов Владивостока, посвященные городу. Завершит работу выставки в этот день музыкальный подарок от молодежных групп Владивостока. Выставка продолжит работу до конца июля ежедневно с 10:00 до 17:00. Вход свободный.

Концерты

3 июля мероприятие «Танцующий Владивосток — 2020» пройдет на концертной площадке на улице Черемуховой, 3. С 18:00 до 20:00 там будут выступать артисты Владивостока.

4 июля в Адмиральском сквере состоится мероприятие «День мастеров города Владивостока». В программе праздничный концерт и работа ярмарки мастеров декоративно-прикладного творчества. Время работы — с 9:00 до 19:00.

Онлайн-акции

Владивостокцам предлагают присоединиться к онлайн-акциям, посвященным Дню города. Так, можно записать видеопоздравление юбиляру и поделиться им в Instagram с хэштегом #160летВладивостоку, отметив официальный аккаунт мэрии @adm_vlc.

Творческий проект «Литератор» при поддержке администрации Владивостока проводит поэтический онлайн-флешмоб «Владивосток — 160». Всем желающим предлагают записать собственное прочтение стихотворения, посвященного Владивостоку, отправить его на почту ecotan@mail. ru и выложить в социальные сети с хэштегом #Владивосток160, отметив организаторов @literatura_vdk.

Управление по делам молодежи 2 июля проведет онлайн-шоу «Где логика?». Интеллектуальная игра будет посвящена Владивостоку. Необходима предварительная регистрация команд по номеру 222-08-38.

Праздничные инсталляции

На центральной площади установлена надпись «160 лет» и композиция, символизирующая белые паруса яхт.

В районе площади Баляева появилась трехмерная надпись «Владивосток». Планируется, что вечером в день юбилея на этих объектах включат иллюминацию.

К 160-летию Владивосток украсили 30 топиарных фигур, а городские озеленители оформили тематическую клумбу «Владивосток» в районе остановки «Молодежная».

В честь юбилея столицы российского Дальнего Востока на улицы города выйдет празднично оформленные трамваи и троллейбусы. Их украсят работами юных жителей города, а пассажирам будут дарить открытки. На мониторах автобусов горожане увидят видеоролики, посвященные истории города. После ремонта откроется владивостокский фуникулер.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

Написать главному редактору: sergey.lanin@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU