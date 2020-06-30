2020-06-30T05:39:23+03:00
Общество

Жизни еще двух приморцев оборвал коронавирус

Оба погибших от инфекции были старше 70 лет
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43 пациента ковидных госпиталей находятся в тяжелом состоянии. Фото: сайт правительство Приморского края43 пациента ковидных госпиталей находятся в тяжелом состоянии. Фото: сайт правительство Приморского края
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Количество летальных случаев от COVID-19 увеличилось в Приморском крае до 44. По данным оперативного штаба по борьбе с болезнью, последними жертвами коварной инфекции стали женщина 76 лет и 72-летний житель Уссурийска. Женщина поступила в госпиталь уже в тяжелом состоянии и имела сопутствующую патологию сердечно-сосудистой системы. У мужчины была обнаружена патология бронхолегочной системы.

В настоящее время на лечении в Приморье находится около 1,5 тысячи человек. 43 пациента находятся в тяжелом состоянии.

За минувшие сутки выявлено 80 новых инфицированных COVID-19. Основной прирост дал Владивосток — 44 человека. На втором месте находится Находка — 14 человек. По четыре случая в Хасанском районе, Хорольском округе и Артеме, три — в Партизанском районе, по два — в Партизанске и Уссурийске, по одному случаю — в Черниговском, Надеждинском и Спасском районах.

Всего 4 306 жителям Приморья был поставлен диагноз «коронавирус» с начала эпидемии. За тот же период в регионе выздоровели 2 745 пациентов — почти 64% от всех жителей края, получивших диагноз COVID-19.

Инфографика распространения COVID-19 в Приморье

Инфографика распространения COVID-19 в Приморье

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ИСТОЧНИК KP.RU

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