Жизни еще двух приморцев оборвал коронавирус
Количество летальных случаев от COVID-19 увеличилось в Приморском крае до 44. По данным оперативного штаба по борьбе с болезнью, последними жертвами коварной инфекции стали женщина 76 лет и 72-летний житель Уссурийска. Женщина поступила в госпиталь уже в тяжелом состоянии и имела сопутствующую патологию сердечно-сосудистой системы. У мужчины была обнаружена патология бронхолегочной системы.
В настоящее время на лечении в Приморье находится около 1,5 тысячи человек. 43 пациента находятся в тяжелом состоянии.
За минувшие сутки выявлено 80 новых инфицированных COVID-19. Основной прирост дал Владивосток — 44 человека. На втором месте находится Находка — 14 человек. По четыре случая в Хасанском районе, Хорольском округе и Артеме, три — в Партизанском районе, по два — в Партизанске и Уссурийске, по одному случаю — в Черниговском, Надеждинском и Спасском районах.
Всего 4 306 жителям Приморья был поставлен диагноз «коронавирус» с начала эпидемии. За тот же период в регионе выздоровели 2 745 пациентов — почти 64% от всех жителей края, получивших диагноз COVID-19.
Инфографика распространения COVID-19 в Приморье
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ИСТОЧНИК KP.RU