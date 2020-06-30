Обознались: власти Приморья прокомментировали ошибку местных СМИ

30 Июнь 2020 2020-06-30T08:24:34+03:00

Информация о продлении режима повышенной готовности в регионе появилась этим утром в ряде публикаций

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Правительство Приморского края отреагировало на появление публикаций о том, что на территории региона продлен режим повышенной готовности до 31 июля.

«Отметим, что ряд приморских СМИ ошибочно интерпретировал постановление № 93-ПГ, и сообщил о том, что до 31 июля продлен режим повышенной готовности в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Данная информация не соответствует действительности, постановление касается только порядка проезда на территории, прилегающие к международным пунктам пропуска. Иные ограничения, связанные с режимом повышенной готовности, планируется ослаблять по мере улучшения эпидобстановки», — говориться в сообщении пресс-службы правительства края.

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ИСТОЧНИК KP.RU