Почти 40% электората Приморья уже проголосовало по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ

30 Июнь 2020 2020-06-30T09:05:08+03:00

Завтра, 1 июня, в основной день голосования свое мнение смогут выразить все, кто еще не побывал на избирательных участках

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Почти 40% избирателей Приморского края за четыре дня досрочного Общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ уже выразили свое мнение. Как сообщает пресс-служба правительства региона, такое количество визитов на участки для голосования уже означает высокую явку приморцев.

Основной день голосования назначен на 1 июня. Избирательные комиссии в Приморье будут открыты с 8 до 20 часов. Найти свой избирательный участок можно на сайте Центризбиркома, через интерактивную карту «ТИК и УИК на карте России», а также в личном кабинете на едином портале государственных услуг.

По данным крайизбиркома, на сегодня в Приморье действует 1299 стационарных и 46 мобильных избирательных участков. 211 участков для голосования развернуто на военных, промышленных и рыбацких судах, приписанных к портам Находки и Владивостока.

Все участки оборудованы с учетом требований санитарно-эпидемиологической безопасности. На входе гражданам выдают средства индивидуальной защиты. Само голосование проходит бесконтактным способом. Помещения регулярно дезинфицируют и проветривают.

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ИСТОЧНИК KP.RU