Почти 40% электората Приморья уже проголосовало по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
Почти 40% избирателей Приморского края за четыре дня досрочного Общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ уже выразили свое мнение. Как сообщает пресс-служба правительства региона, такое количество визитов на участки для голосования уже означает высокую явку приморцев.
Основной день голосования назначен на 1 июня. Избирательные комиссии в Приморье будут открыты с 8 до 20 часов. Найти свой избирательный участок можно на сайте Центризбиркома, через интерактивную карту «ТИК и УИК на карте России», а также в личном кабинете на едином портале государственных услуг.
По данным крайизбиркома, на сегодня в Приморье действует 1299 стационарных и 46 мобильных избирательных участков. 211 участков для голосования развернуто на военных, промышленных и рыбацких судах, приписанных к портам Находки и Владивостока.
Все участки оборудованы с учетом требований санитарно-эпидемиологической безопасности. На входе гражданам выдают средства индивидуальной защиты. Само голосование проходит бесконтактным способом. Помещения регулярно дезинфицируют и проветривают.
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ИСТОЧНИК KP.RU