2020-06-30T09:05:08+03:00
Общество

Почти 40% электората Приморья уже проголосовало по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ

Завтра, 1 июня, в основной день голосования свое мнение смогут выразить все, кто еще не побывал на избирательных участках
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Приморье проголосовало почти 40% электоратаВ Приморье проголосовало почти 40% электоратаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Почти 40% избирателей Приморского края за четыре дня досрочного Общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ уже выразили свое мнение. Как сообщает пресс-служба правительства региона, такое количество визитов на участки для голосования уже означает высокую явку приморцев.

Основной день голосования назначен на 1 июня. Избирательные комиссии в Приморье будут открыты с 8 до 20 часов. Найти свой избирательный участок можно на сайте Центризбиркома, через интерактивную карту «ТИК и УИК на карте России», а также в личном кабинете на едином портале государственных услуг.

По данным крайизбиркома, на сегодня в Приморье действует 1299 стационарных и 46 мобильных избирательных участков. 211 участков для голосования развернуто на военных, промышленных и рыбацких судах, приписанных к портам Находки и Владивостока.

Все участки оборудованы с учетом требований санитарно-эпидемиологической безопасности. На входе гражданам выдают средства индивидуальной защиты. Само голосование проходит бесконтактным способом. Помещения регулярно дезинфицируют и проветривают.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Заложен киль третьего супертраулера для Русской Рыбопромышленной Компании
Журналист из Чугуевки: Не со всей политикой государства я согласна, но поправки в Конституцию важны
Тренер из Кавалерово: Голосование по поправкам в Конституцию РФ - не равно выборы президента
Почти 40% электората Приморья уже проголосовало по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
Обознались: власти Приморья прокомментировали ошибку местных СМИ
Электронные очереди на подъезд к АПП на российско-китайской границе сохранятся
Популярный сервис доставки продуктов СберМаркет доставит продукты во Владивостоке за 2 часа
Выплаты сотрудникам соцучреждений Приморья, работающим в особом режиме продлены на 2 месяца
Серийный угонщик из Уссурийска украл за 7 месяцев 4 автомобиля
Фонд «Восточный Порт» начинает ремонтно-строительные работы в посёлке Врангель
Жизни еще двух приморцев оборвал коронавирус
Приморье: выявлено 80 заболевших COVID-19 за сутки
Почта России информирует о режиме работы почтовых отделений 1 июля 2020 года
20-е с начала года нарушение ПДД? Причину смерти мотоциклиста из Находки установят эксперты
Дождь снова усадил приморцев за развлечения онлайн
Последствия удара стихии: дороги Приморья, на которых ограничено движение автотранспорта
Соцсети опять «поймали» нарушителя: ГИБДД Владивостока проверило видео с такси, пересекающим двойную сплошную
Владивостоку — 160 лет: программа юбилейных мероприятий
Нелегкий выбор: владивостокцы определяются в какой проект вложить 173 миллиона рублей
Смертельное ДТП на трассе Уссурийск-Доброполье-Николо-Львовское
Коллектив картинной галереи в Кавалерово дружно проголосовал по поправкам в Конституцию РФ
Приморцы рассказали, почему решили принять участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию
Кит будет плавать по клумбе: известный владивостокский фонтан превратят в цветник
Большинство «зумеров» и «миллениалов» из Владивостока стараются регулярно откладывать
Мажор на «Лексусе» после скандала с обливанием прохожих грязной водой во Владивостоке удалил все фотографии в своем профиле
Приморец убил человека в день похорон его жены и шесть с лишним лет жил безнаказанно