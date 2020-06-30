Тренер из Кавалерово: Голосование по поправкам в Конституцию РФ - не равно выборы президента

30 Июнь 2020 2020-06-30T09:05:39+03:00

Тренер из Кавалерово Андрей Почкунов считает, что голосование по поправкам в Конституцию РФ - не равно выборы президента Фото: Олег УКЛАДОВ

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Андрей Почкунов, футбольный тренер детского оздоровительного центра «Кристалл» в Кавалерово в первые дни голосования по поправкам в Конституцию РФ отдал свой голос «за». Отмечает, что для многих решение «против» далось лишь из-за обнуления срока действующего президента, но сегодня мы выбираем не президента.

- Каждый вправе на президентских выборах проголосовать за того кандидата, которого он хотел бы видеть главой нашего государства. Сейчас мы говорим вообще о другом, - отмечает Андрей Леонидович. - Мне нравится то, что сейчас происходит в нашей стране, определенно есть развитие, поэтому я «за». Что касается ситуации в крае, то считаю правильным прекращение финансирования профессиональных команд из регионального бюджета. Это было абсолютно нецелевое использование средств, которое можно пустить на развитие детского спорта.

Сам он посетил избирательный участок ещё в первые дни голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU