30 Июнь 2020 2020-06-30T10:06:21+03:00

Журналист из Чугуевки: Не со всей политикой государства я согласна, но поправки в Конституцию важны Фото: Олег ЗОЛОТО

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Корреспондент газеты «Наше время» Елена Каленская проголосовала за поправки в Конституции РФ досрочно, хотя, по её же признанию, не сразу решила поддерживать изменения.

«Я согласна не со всей политикой нашего государства, но считаю, что Конституция — это основной гарант наших прав. Поэтому варианта «не голосовать» я не рассматривала, хоть и не сразу была «за». Изучила вопрос, почитала разъяснения. На мое решение больше всего повлияла поправка о том, что муниципалитет будет отвечать за организацию медицины. Сейчас это краевая обязанность, и у глав муниципалитетов связаны руки. Надеюсь, вместе с обновлённой Конституцией у нас появятся врачи», — говорит журналист.

ИСТОЧНИК KP.RU