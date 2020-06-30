2020-06-30T10:06:21+03:00
Общество

Журналист из Чугуевки: Не со всей политикой государства я согласна, но поправки в Конституцию важны

Главным изменением, по мнению Елены Каленской, станет то, что за медицину будет отвечать муниципалитет
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Журналист из Чугуевки: Не со всей политикой государства я согласна, но поправки в Конституцию важныЖурналист из Чугуевки: Не со всей политикой государства я согласна, но поправки в Конституцию важныФото: Олег ЗОЛОТО
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Корреспондент газеты «Наше время» Елена Каленская проголосовала за поправки в Конституции РФ досрочно, хотя, по её же признанию, не сразу решила поддерживать изменения.

«Я согласна не со всей политикой нашего государства, но считаю, что Конституция — это основной гарант наших прав. Поэтому варианта «не голосовать» я не рассматривала, хоть и не сразу была «за». Изучила вопрос, почитала разъяснения. На мое решение больше всего повлияла поправка о том, что муниципалитет будет отвечать за организацию медицины. Сейчас это краевая обязанность, и у глав муниципалитетов связаны руки. Надеюсь, вместе с обновлённой Конституцией у нас появятся врачи», — говорит журналист.

ИСТОЧНИК KP.RU

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