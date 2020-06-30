2020-06-30T10:58:47+03:00
Общество

Заложен киль третьего супертраулера для Русской Рыбопромышленной Компании

На киле установлена памятная закладная табличка
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На Адмиралтейских верфях (Санкт-Петербург) состоялась закладка киля третьего из десяти рыбопромысловых судов, которые будут построены здесь для Русской Рыбопромышленной Компании (РРПК). Памятную закладную табличку на киле будущего траулера установили руководитель группы наблюдения РРПК на Адмиралтейских верфях Сергей Середа и главный строитель отдела надводного кораблестроения Адмиралтейских верфей Владимир Надточеев.

Серия супертраулеров строится парами. Первые два судна спущены на воду в марте и июне 2020 года. Планируется, что каждое последующее судно серии будет строиться в более короткие сроки, чем предыдущее.

«С каждым новым судном серии мы планируем наращивать степень насыщения судна до спуска на воду. Это позволит нам сократить период достройки и ускорить ввод судов в эксплуатацию», - прокомментировал заместитель генерального директора РРПК по строительству флота Дмитрий Сапов.

Траулер будет назван «Механик Сизов» в честь заслуженного ветерана рыбопромыслового флота старшего механика Владимира Абрамовича Сизова (1936-2013 гг.), посвятившего более 30 лет работе на судах китобойной флотилии и рыбопромысловых траулерах.

Строящиеся для РРПК супертраулеры - самые крупные и самые технологически насыщенные российские рыбопромысловое суда. Каждое новое судно рассчитано на ежегодный вылов более 60 тысяч тонн рыбы, что в 2,5 раза превышает производительность судов, составляющих сегодня основу рыбопромыслового флота на Дальнем Востоке РФ. Инвестиции в строительство серии из 10 судов превышают 65 млрд рублей.

Особенностями нового флота станут значительно увеличенные производственные мощности, максимальная безопасность, высокая экологичность и улучшенные условия труда и отдыха экипажей. Суда будут оборудованы современной фабрикой, способной осуществлять глубокую безотходную переработку всего улова в продукцию с высокой добавленной стоимостью, прежде всего филе минтая и сурими.

Строительство судов ведется в рамках государственной программы инвестиционных квот.

ИСТОЧНИК KP.RU

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