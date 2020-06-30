2020-06-30T12:27:02+03:00
Общество

МТС запускает голосового помощника по имени Марвин

Марвин умеет включать музыку, аудиокниги и сказки, планировать расписание на день, узнавать последние новости и управлять устройствами умного дома
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МТС запускает голосового помощника по имени МарвинМТС запускает голосового помощника по имени Марвин
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Первую партию из нескольких тысяч умных колонок МТС и элементов умного дома — ламп, реагирующих на голосовые команды, — смогут приобрести за символический один рубль абоненты, которые много лет пользуются комплексом услуг МТС . Выбранные для участия в акции абоненты МТС в ближайшее время получат информацию о том, где и как можно приобрести колонку по акции.

«Виртуальные ассистенты набирают популярность по всему миру, как в контексте личного использования, так и для взаимодействия с сервисами и пространствами. Инновации приходят в повседневность именно таким путём. Мы создали Марвина, который «живёт» в вашем смартфоне, умной колонке, других форм-факторах, и решили познакомить тысячи людей с новым форматом управления цифровыми сервисами, подарив им колонки в знак признательности. Базовая версия Марвина позволяет познакомиться с голосовым управлением на самых популярных функциях, таких как включение музыки или управление освещением в доме. В дальнейшем мы планируем интегрировать виртуального ассистента в другие сервисы МТС и существенно расширить функционал умной колонки, поэтому нам важно как можно раньше услышать пользователей и развивать помощника с учетом запросов клиентов», – прокомментировал директор Центра искусственного интеллекта МТС Аркадий Сандлер.

Навыки Марвина позволяют планировать день, устанавливая напоминания и будильники, искать нужную информацию в интернете, узнавать о погоде, новостях и курсе валют, управлять системой умного дома и использовать еще несколько десятков полезных функций. Марвин – общительный, с хорошим чувством юмора, он любит участвовать в голосовых играх и викторинах и просто общаться с собеседниками. В ближайшее время планируется расширить список функций возможностью голосовых вызовов на номера любых абонентов сотовой связи, интеграцией с ТВ-приставками, новыми датчиками системы умного дома и еще целым рядом сервисов и устройств.

Музыка и аудиокниги будут доступны владельцам колонки после подключения подписки «Марвин Колонка+», которая в течение шести месяцев предоставляется бесплатно. Также в приложении «МТС Марвин» (16+) можно оформить премиум-подписку на прослушивание музыки в сервисе «Звук»: первый месяц подписка будет бесплатной. Абоненты МТС, которые используют приложения «МТС Music» или «МТС Библиотека», оплачивая их со счета мобильного телефона, могут получать этот контент через Умную колонку и управлять им голосовыми командами без дополнительных подписок.

Колонка оснащена шестью микрофонами, которые действуют в радиусе до шести метров. Диапазон частот – 40 Гц-18 КГц. Устройство поддерживает стандарты подключений Wi-Fi, ZigBee, Air Play, Bluetooth EDR и может работать автономно от аккумулятора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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