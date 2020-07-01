Во Владивостоке сегодня до +25 °С
Наконец-то во Владивостоке кардинально изменится погода. Как сообщает портал «Примпогода», в приморской столице выглянет солнце и потеплеет до +25 °С. В пригороде будет на 2 — 3 градуса выше. Правда, вечером вероятен небольшой дождь.
Погода улучшается в целом по краю. В Уссурийске днем +25...+27°C. В Находке +22...+24°C.
Температура воды в Амурском заливе +17°С, в бухте Находка +15°C, в заливе Посьета +18°C.
Некоторые погодные сайты предупреждают, что наслаждаться хорошей погодой приморцам предстоит до 6 июня. Затем в регион вернется атмосферный фронт, который грозит сильными дождями.
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ИСТОЧНИК KP.RU