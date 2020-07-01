Часть дорог Приморья перекрыты из-за разрушений нанесенных затяжными дождями

1 Июль 2020 2020-07-01T05:29:36+03:00

Опасных гидрологических явлений в Приморском крае не наблюдается Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

Опасных гидрологических явлений в Приморском крае не наблюдается, но часть дорог в муниципалитетах региона до сих пор перекрыты из-за удара, который нанесла стихия. Оперативные службы региона и объекты ЖКХ работают в режиме повышенной готовности, а дорожные службы устраняют последствия переливов воды через дороги.

По информации министерства ГО и ЧС Приморского края, сейчас ограничены проезды для легкового автотранспорта на нескольких участках муниципальных дорог.

Ограничен проезд на автодороге Лукьяновка—Новополтавка в Красноармейском районе из-за выхода на пойму реки Наумовка.

В Кавалеровском районе ограничен проезд на дороге Осиновка—Рудная Пристань—Ленино.

В Ольгинском районе нет проезда на 370 километре автодороги к Фурманово — размыт подход к мосту, бригада АО «Примавтодор» ведет ремонтные работы.

На 3-м километре автодороги Загорное—Краснояровка в Яковлевском районе повторно произошел перелив воды глубиной до 45 сантиметров, проезда там сейчас нет.

В селе Абражеевка Черниговского района подтоплен мост через реку, проезд ограничен.

В селе Подгорное Кировского района подъем воды остановился, но на дорогах местами еще сохраняются переливы воды глубиной до 20 сантиметров.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU