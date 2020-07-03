2020-07-03T03:56:29+03:00
Общество

Карантин с культуры снят: открываются музеи и галереи Владивостока

Жители города уже сегодня могут попасть в выставочные залы
Константин МИХАЙЛОВ
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Теперь во Владивостоке можно сходить музейТеперь во Владивостоке можно сходить музейФото: Антон ПИКУС
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Музеи и галереи Владивостока начали принимать посетителей. Несмотря на то, что работу музеев и выставок приморские власти разрешили с 30 июня, экспозиции стали доступны только 2 июля. И первым официально свои двери распахнул Музей истории Дальнего Востока имени Арсеньева: его главное здание на Светланской, 20 и филиал Музей города на Петра Великого, 6. Дома-музеи семьи Сухановых и Арсеньева пока не открылись.

Сегодня, 3 июля, гостей ждут выставочные залы «Артэтажа». Он начнет свою деятельность после снятия карантина фотовыставкой «Посмотри на Владивосток». Зрителям будут представлены 159 работ, отобранных жюри конкурса фотографий, посвященных Владивостоку. Вернисаж выставки состоится в 17 часов. Вход свободный.

Уже готовы встретить посетителей галерея «Арка» и Залы Приморского отделения Союза художников, где продолжит работу выставка «Великая Победа», работавшая с 8 мая онлайн. А Приморская картинная галерея еще готовится к открытию — оно произойдет не ранее 15 июля.

Конечно же, все заработавшие культурные учреждения соблюдают необходимые правила безопасности в условиях эпидемии COVID-19: действует масочный режим, регулярно дезинфицируют помещения, на входе у посетителей измеряют температуру бесконтактным термометром, обрабатывают руки санитайзером, а также действуют другие правила, рекомендованные Роспотребнадзором.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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