Приморский сафари-парк за два месяца эпидемии нашел 55 опекунов

3 Июль 2020 2020-07-03T05:19:55+03:00

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В конце апреля приморский сафари-парк сообщил, что ищет опекуна самому известному тигру Приморья Амуру, который прославился своей дружбой с козлом Тимуром. Сложная ситуация из-за эпидемии коронавируса сложилась с содержанием животных в парке. Помощь требовалась не только тигру, но и множеству других питомцев зверинца. Теперь, по прошествии двух месяцев, руководство сафари-парка объявила о том, что стать опекунами вызвались 55 людей и организаций со всей России.

У тигра Амура сейчас сразу два опекуна: торговая сеть «Реми» и Ольга Анатольевна Самородова из Москвы. Надо сказать, что сначала нашлось целых семь претендентов, готовых помогать содержать тигра, но четыре из них хотели быть опекунами только в единственном числе. Понятно, что в этом случае была важнее собственная реклама с помощью знаменитого хищника, а помощь животному находилась на втором плане.

Своего опекуна получила и тигрица Тайга. А также еще 63 обитателя парка. Сейчас руководство парка делает информационные таблички с именами людей и названиями организаций, ставших опекунами. Таблички разместят на вольерах с животными. А сами опекуны получат дарственные фотографии и свидетельства об опекунстве. Ну и, конечно, получат право бесплатно навещать своих питомцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU