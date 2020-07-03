2020-07-03T10:45:23+03:00
Общество

Фарфор, акварели и исторические фото: выставка «Влад и Восток» открылась в столице Приморья

Художник Игорь Обухов посвятил экспозицию 160-летию Владивостока [фото]
Никита СЕРГЕЕВ
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Художник Игорь Обухов посвятил экспозицию 160-летию Владивостока. Фото: пресс-служба Думы ВладивостокаХудожник Игорь Обухов посвятил экспозицию 160-летию Владивостока. Фото: пресс-служба Думы Владивостока
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Открытие персональной выставки графики и фарфора Игоря Обухова «Влад и Восток» прошло в выставочном зале торгового центра «Централь». Выставка посвящена 160-летию Владивостока и на ней представлены декоративные фарфоровые тарелки, вазы, акварели, созданные художником. Экспозицию дополняют исторические фотографии и почтовые конверты с изображением Владивостока из коллекции антикварной галереи «Раритет».

В выставочном зале торгового центра «Централь». Фото: пресс-служба Думы Владивостока

В выставочном зале торгового центра «Централь». Фото: пресс-служба Думы Владивостока

Открытие выставки выступили директор Приморской картинной галереи Алёна Даценко, почетный гражданин города Владивостока художник Сергей Черкасов, генеральный консул Японии во Владивостоке господин Накамура Коитиро, председатель Думы города Владивостока Андрей Брик.

На экспозиции представлены акварели Игоря Обуховаю Фото: пресс-служба Думы Владивостока

На экспозиции представлены акварели Игоря Обуховаю Фото: пресс-служба Думы Владивостока

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ИСТОЧНИК KP.RU

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