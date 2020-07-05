Беговому клуб RunDnsRun 6 лет: тысяча бесплатных пробежек и сотни добрых дел

5 Июль 2020 2020-07-05T09:31:08+03:00

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Беговой клуб RunDnsRun отметил свой день рождения пробежкой на Новосильцевскую батарею. За шесть лет из небольшой компании любителей бега, состоящей из десятка активных жителей Владивостока, он превратился в одно из самых активных беговых сообществ Приморья, которое объединяет больше 10 000 человек.

«Человек становится членом любого клуба, если чувствует в нем какую-то ценность. Мы эту ценность все эти годы стремимся создавать. Здесь поддержку получают те, кто только хочет начать бегать, а опытные бегуны вдохновляются на новые личные рекорды. К примеру, есть те, кто за эти шесть лет вырос до ультрамарафов, а есть люди, которые на наших пробежках встретили свою любовь и создали семью, кто-то просто полюбил спорт. Сегодня наш клуб - это большая беговая семья, и здесь каждый найдет людей близких по духу», - рассказал основатель бегового клуба RunDnsRun Константин Богданенко.

За шесть лет беговой клуб RunDnsRun организовал больше тысячи бесплатных пробежек по самым живописным маршрутам Владивостока и Приморья, а также свыше 100 бесплатных лекториев о беге, спорте и здоровом образе жизни. К мероприятиям клуба всегда могут присоединиться все желающие.

«Этот новый для клуба год мы начинаем с новыми проектами. Мы полностью обновили наш сайт, сделали его полезным и удобным: там можно узнавать о наших предстоящих пробежках и лекториях, регистрироваться на мероприятия, получать и тратить бонусы за добрые дела в рамках проекта «Марафон добра». Мы призываем не только бегать и вести здоровый образ жизни, но и быть социально активными: помогать окружающим, ведь это по силам каждому», - рассказала директор бегового клуба RunDnsRun Ольга Гаева.

В рамках «Марафона добра» любой желающий может делать добрый дела по различным направлениям: стать донором, сдать раздельно мусор, помочь или взять в дом бездомного котенка или щенка, стать волонтером и помочь пенсионерам, многодетным семьями, воспитанникам детских домов. За это беговой клуб начисляет участникам программы бонусы, которые можно использовать как членский взнос для вступления в клуб, обменять на скидки у партнёров или оплатить ими до 50% стоимости участия в международном марафоне Galaxy Vladivostok Marathon, который состоится 26 сентября.

Еще одно нововведение бегового клуба в этом году – проект «Первый шаг к бегу». Это бесплатные тренировки для всех желающих начинающих любителей бега, которые проходят раз в две недели по четвергам на стадионе «Строитель» во Владивостоке. Там участники узнают основы техники бега, а также преодолевают свои первые километры в комфортном для себя темпе. В тренировках уже приняли участие больше 150 человек.

«Мы хотим, чтобы как можно больше людей начали бегать, ведь это один из самых доступных и полезных видов спорта. Эти тренировки предназначены для тех, кто хочет начать, но боится, стесняется, хочет найти единомышленников и получить поддержку. Наша цель – научить заниматься регулярно, комфортно и с удовольствием», - пояснила Ольга Гаева.

И, конечно, беговой клуб активно готовиться к проведению юбилейного пятого международного марафона Galaxy Vladivostok Marathon. Именно клуб RunDnsRun является инициатором и организатором этого бегового события международного масштаба, в котором традиционного четверть участников – иностранцы, которые специально приезжают в регион, чтобы пробежать по знаменитым мостам.

«Наш марафон – единственный на Дальнем Востоке, который имеет международную квалификацию AIMS. Это значит, что участники имеют возможность подтвердить установленные рекорды на мировом уровне. По уровню и качеству организации мы стоим одном ряду с Берлинским, Токийским или Бостонским марафонами», - рассказала Ольга Гаева.

Стать членом бегового клуба, принять участие в бесплатных пробежках и лекториях или узнать больше о проекте «Марафон добра» можно на сайте rundnsrun.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU