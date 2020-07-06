2020-07-06T06:09:59+03:00
Происшествия

Во Владивостоке молодой человек выпал с девятого этажа гостинки

Подробности происшествия сейчас выясняются [видео]
Милана СОКОЛ
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Очевидцы уверяют, что молодой человек выпал с 9 этажаОчевидцы уверяют, что молодой человек выпал с 9 этажаФото: принтскрин видео.
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Выходные весьма печально закончились для жильцов одной из гостинок Владивостока. Как уверяют очевидцы, из окна дома №48 на Некрасовкой выпал молодой человек. Для пострадавшего в срочном порядке вызвали скорую помощь.

Сейчас специалисты выясняют, что именно стало причиной падения с высоты. Парень получил серьезные травмы, но к моменту приезда бригады медиков был жив. В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю прокомментировали, что подробности происшествия сейчас устанавливаются.

Очевидцы сообщили о падении парня с высоты 9-го этажа.Видео: dpskontrol125rus

Стоит отметить, что подобный случай в Некрасовских гостинках уже не первый. Около десяти лет назад чудом остался жив и другой житель дома №48. Парень выпал из окна квартиры на седьмом этаже. Он долгое время проходил лечение в больнице и почти полностью восстановился.

– Это не тот что вчера тачку пинал?, – задаются вопросов пользователи социальной сети.

Напомним, накануне между домами 46 и 48 на Некрасовксой молодой человек начал громить припаркованную машину. Очевидцы засняли происходящее на видео, но сами вмешиваться не стали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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