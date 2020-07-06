6 Июль 2020 2020-07-06T07:44:49+03:00

"Беременная женщина с ножевым ранением, умирая, обняла свою дочь": подробности убийства у озера в поселке Заводском

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В Приморье от ножевого ранения скончалась беременная 36-летняя женщина. Перед смертью она обняла свою дочку - эти одновременно трогательные и шокирующие кадры попали в объектив камеры мобильного телефона одного из очевидцев трагедии.

Трагедия произошла в субботу, 4 июля, на берегу искусственного озера в поселке Заводском. Все произошло настолько быстро, что никто не успел остановить убийцу, выхватившего нож. Очевидец, находившийся на другом берегу озера, успел включить запись на мобильном телефоне сразу после рокового удара.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/788786" frameborder="0"></iframe> Убийство в поселке Заводском.

Когда убийца спокойным шагом покинул место преступления, к истекающей кровью женщине подбежала ее дочь. Умирающая мать крепко обняла свою дочку. На этом трогательном моменте видеозапись обрывается.

Убийца был пойман, на него заведено уголовное дело, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU