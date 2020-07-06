+28 °С и выше: жара во Владивостоке наступит в среду
Погода в Приморье улучшится во второй половине недели: будет расти атмосферное давление, дожди пойдут на убыль и сохранятся лишь местами. Дневная жара постепенно вернется, прогнозирует Примгидромет.
А во Владивостоке уже в среду станет жарко и душно. Температура воздуха поднимется до +25...+28 °С. В четверг станет жарче еще на 1–2 градуса. Однако в пятницу подует прохладный южный ветер и жара спадет.
Во вторник синоптики обещают в столице Приморья туман, морось и небольшой дождь. Ночью +14...+16 °C, днем +17...+20 °C.
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ИСТОЧНИК KP.RU