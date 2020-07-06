2020-07-06T08:41:08+03:00
Общество

+28 °С и выше: жара во Владивостоке наступит в среду

Однако высокая температура продержится недолго — уже в пятницу станет прохладнее
Поделиться:
Изменить размер текста:

Погода в Приморье улучшится во второй половине недели: будет расти атмосферное давление, дожди пойдут на убыль и сохранятся лишь местами. Дневная жара постепенно вернется, прогнозирует Примгидромет.

А во Владивостоке уже в среду станет жарко и душно. Температура воздуха поднимется до +25...+28 °С. В четверг станет жарче еще на 1–2 градуса. Однако в пятницу подует прохладный южный ветер и жара спадет.

Во вторник синоптики обещают в столице Приморья туман, морось и небольшой дождь. Ночью +14...+16 °C, днем +17...+20 °C.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Детские загородные и пришкольные лагеря начнут работать в Приморье с 15 июля
Парк Мингородка во Владивостоке скоро получит сеть пешеходных дорожек
Клиенты Сбербанка смогут подключить свои действующие карты к зарплатному проекту в приложении Сбербанк Онлайн
+28 °С и выше: жара во Владивостоке наступит в среду
Прямым рейсом из Владивостока в Сочи: авиакомпания «Россия» открыла новый маршрут
«Просто заснул»: в лобовом ДТП на приморской трассе погибла пассажирка, еще двое попали в больницу в тяжелом состоянии
"Беременная женщина с ножевым ранением, умирая, обняла свою дочь": подробности убийства у озера в поселке Заводском
Еще об одном приморце, умершем от COVID-19, сообщил оперативный штаб
Приморцам пообещали, что через три года в крае не будет разбитых дворов!
Во Владивостоке молодой человек выпал с девятого этажа гостинки
Смертельный номер на дороге: пьяный водитель сбил 14-летнюю девочку в Дальнегорске