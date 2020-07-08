Ночные дожди в Приморье не ухудшили обстановку с подтоплениями

8 Июль 2020 2020-07-08T04:40:39+03:00

Опасных гидрологических явлений в Приморье сейчас нет Фото: Иван МАКЕЕВ

Опасных гидрологических явлений и ограничений для проезда легкового автотранспорта нет

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В бассейнах некоторых рек Приморского края подтопления все еще сохраняются, но обстановка находится под контролем и не несет угрозы, сообщает министерство ГО и ЧС Приморского края.

«Сохраняется подтопление пойменных участков в среднем течении реки Уссури, в нижнем течении рек Илистая, Большая Уссурка. Остальные реки в берегах, уровни воды ниже пойменных отметок преимущественно на 0,7-1,8 метра, на реках южных районов — до 2,9 метра. Опасных гидрологических явлений не наблюдается, ограничений для проезда легкового автотранспорта на участках муниципальных дорог нет», — уточняют представители министерства.

Паводковая обстановка в регионе остается стабильной: подтоплений хозяйственных объектов и дорог не зафиксировано, оперативные службы следят за ситуацией.

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ИСТОЧНИК KP.RU