2020-07-09T07:03:32+03:00
Происшествия

Поломанное такси на объездной трассе Владивостока стало причиной серьезного ДТП и пробки

Пока водитель ездил за помощью, в его машину врезался грузовик. Есть пострадавший [фото, видео]
Милана СОКОЛ
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Теперь таксисту придется чинить не только колесоТеперь таксисту придется чинить не только колесоФото: dps_vl
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Авария с участием микроавтобуса такси и микрогрузовика сковала движение на объездной трассе Де-Фриз – Седанка – Патрокл. Причиной происшествия стала невнимательность одного водителя и не самое взвешенное решение другого. Итог – две разбитые машины и пострадавший автомобилист.

В ДТП пострадал водитель грузовика Фото: dps_vl

В ДТП пострадал водитель грузовикаФото: dps_vl

Череда неприятностей началась с поломки такси, у микроавтобуса оказалось повреждено колесо. По словам очевидцев, водитель оставил машину прямо на трассе и отправился за помощью в город. В направлении Владивостока двигался микрогрузовик Isuzu. Водитель которого, судя по всему, не выбрал безопасную скорость и попросту не успел среагировать на препятствие в виде авто.

Грузовик протаранил микроавтобус такси на приморской трассе.Видео: dpskontrol125rus

Удар оказался такой силы, что заднюю часть Nissan буквально сплющило. Досталось и Isuzu, кабина микрогрузовика серьезно пострадала, водителю понадобилась срочная помощь медиков. Как уверяют свидетели, у виновника аварии нет страхового полиса. Судя по повреждениям, восстановление машин обойдется довольно дорого.

Микрогрузовик протаранил микроавтобус Фото: dps_vl

Микрогрузовик протаранил микроавтобусФото: dps_vl

Разбитые машины занимают полосу в направлении Владивостока, поэтому на трассе образовалась внушительная пробка. Коллапс в город начинается от поворота на поселок Новый.

Из-за ДТП на объездной трассе собралась внушительная пробка.Видео: dpscontrol125rus

Стоит отметить, что буквально вчера на этой же трассе загорелся автомобиль. Nissan Note удалось спасти благодаря помощи очевидцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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