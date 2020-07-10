2020-07-10T01:11:26+03:00
Происшествия

Появилось видео с задержанным директором Приморского океанариума

Кадры с закованным в наручниках Сергеем Логиновым обнародовал СК
Кристина ГРИН
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Сергея Логинова подозревают в получении взятки в особо крупном размере.Сергея Логинова подозревают в получении взятки в особо крупном размере.Фото: принтскрин видео.
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Информация о том, что Сергей Логинов, директор Приморского океанариума, задержан, появилась 9 июля. Оказалось, что в деле замешаны большие деньги, а самого руководителя филиала следствие заподозрило в получении взятки в особо крупном размере.

Оперативники полагают, что в конце марта Сергей Логинов получил от бизнесмена, разумеется, через посредника 2 миллиона рублей. Такова цена за подписание актов приемки выполненных работ по обслуживанию систем жизнеобеспечения в коррупционном поле. Но на этом Сергей Логинов не остановился. На следующее преступление он решился буквально несколько дней назад, 8 июля. Он также получил от «третьих лиц» взятку от предпринимателя в том же размере. В этот самый момент их и задержали сотрудники ФСБ.

Появилось видео с задержанным директором Приморского океанариума.Видео: СКР.! другой источник

В итоге в отношении как Сергея Логинова, так и посредника были возбуждены уголовные дела.

- Предварительно установлено, что подозреваемая предложила быть посредником от директора коммерческого предприятия, которое должно было выполнять работы по обслуживанию Приморского океанариума, - отмечают в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю. - Деньги в размере 2 млн рублей являлись частью ежеквартальной выплаты от 10% стоимости всей суммы контракта по обслуживанию систем жизнеобеспечения.

Расследование продолжается. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании господину Логинову меры пресечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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