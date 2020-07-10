2020-07-10T04:28:47+03:00
Общество

«ГИБДД, ваш клиент»: поездку по встречке во Владивостоке засняли очевидцы

Водитель едва не спровоцировал серьезное ДТП на оживленной дороге [видео]
Милана СОКОЛ
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Водитель выехал на встречную полосу на Второй речке. Фото: dpskontrol125rusВодитель выехал на встречную полосу на Второй речке. Фото: dpskontrol125rus
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Странный маневр в районе Второй речки во Владивостоке чуть не спровоцировал ДТП. Водитель универсала буквально выскочил на встречную полосу из-за припаркованных на остановке автобусе. Автолюбтельница в последнюю минута избежала столкновения.

Во Владивостоке автомобилист грубо нарушил правила движения.Видео: dpskontrol125rus

– Это спасибо моему ангелу-хранителю и хорошей реакции. Молодой человек, завтра выбирайте велосипед на два года! Вы чуть не спровоцировали массовое ДТП!!!, – поделилась в социальных сетях девушка, приложив видео и обращение к ГИБДД.

Большинство пользователей интернета согласились с владелицей авто, призывая наказать нарушителя.

«Жаль, что по видео права не имеют право отбирать, только штрафы клепать», « Вот это уже со всей силы наглость», «Во голову напекло водятлу», «Он видать прямо из Японии приехал. Просто адаптироваться не успел».

Как уверяют местные жители, подобные нарушения на Русской – не редкость. Переодически находятся желающие прокатиться по встречной полосе.

– В автомобиль моей дочери курица одна въехала на скорости на встречке в лобовуху, на остановке Русская. Вам просто повезло. Там такое часто бывает. Вам, наверное гаишники так же , как и моей дочери скажут: «А вы куда сами смотрели, стоя перед красным сигналом светофора?», – делятся своими истории подписчики популярного автомобильного сообщества края.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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