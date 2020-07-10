«ГИБДД, ваш клиент»: поездку по встречке во Владивостоке засняли очевидцы
Странный маневр в районе Второй речки во Владивостоке чуть не спровоцировал ДТП. Водитель универсала буквально выскочил на встречную полосу из-за припаркованных на остановке автобусе. Автолюбтельница в последнюю минута избежала столкновения.
Во Владивостоке автомобилист грубо нарушил правила движения.Видео: dpskontrol125rus
– Это спасибо моему ангелу-хранителю и хорошей реакции. Молодой человек, завтра выбирайте велосипед на два года! Вы чуть не спровоцировали массовое ДТП!!!, – поделилась в социальных сетях девушка, приложив видео и обращение к ГИБДД.
Большинство пользователей интернета согласились с владелицей авто, призывая наказать нарушителя.
«Жаль, что по видео права не имеют право отбирать, только штрафы клепать», « Вот это уже со всей силы наглость», «Во голову напекло водятлу», «Он видать прямо из Японии приехал. Просто адаптироваться не успел».
Как уверяют местные жители, подобные нарушения на Русской – не редкость. Переодически находятся желающие прокатиться по встречной полосе.
– В автомобиль моей дочери курица одна въехала на скорости на встречке в лобовуху, на остановке Русская. Вам просто повезло. Там такое часто бывает. Вам, наверное гаишники так же , как и моей дочери скажут: «А вы куда сами смотрели, стоя перед красным сигналом светофора?», – делятся своими истории подписчики популярного автомобильного сообщества края.
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ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU