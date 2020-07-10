«Не пропустили скорую и повредили авто»: на Красного Знамени во Владивостоке продолжается скандальная стройка

10 Июль 2020 2020-07-10T11:30:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Вот уже третий день подряд жители строчки домов в Ленинском районе Владивостока вынуждены обращаться во всевозможные службы, чтобы остановить точечную застройку, разрешение на которую они ни разу не видели. К слову, документы на начало строительства не показывают и журналистам, которые тоже стали частыми гостями на проспекте Красного Знамени, 104. В последний рабочий день на стройплощадке, где должен появиться общественно-бытовой центр, работа кипит с самого утра. Заложниками такой активности в очередной раз стали горожане.

Выгрузка блоков стала причиной пробки во дворе. Фото: предоставлено очевидцами

Пробка на дороге рядом с жилыми домами – в последние дни стала привычным делом. Местных жителей ей уже не удивишь, а вот у других промедление вызывает огромное возмущение. Дело в том, что подрядчик решил установить забор, кран периодически подъезжает для разгрузки блоков и перекрывает проезд. Регулировать движение некому, ведь за помощью в ГИБДД строители, судя по всему, не обращались. Да и о знаках почему-то не позаботились. Вот и образовывается коллапс.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/789745" frameborder="0"></iframe> Автомобилисты возмущены перекрытием дороги во Владивостоке.Видео: предоставлено очевидцами

Среди тех, кто сегодня был вынужден простаивать в пробке оказались не только таксисты спешащие на вызовы, но и медицинский автомобиль. Правда машина ехала без проблескового маячка, ну факт остается фактом – в случае ЧП быстро освободить проезд в подобной ситуации не удастся.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/789741" frameborder="0"></iframe> Во Владивостоке стромители перегородили проезд.Видео: предоставлено очевидцами

Кстати, о происшествиях, кран сдавая назад в узком дворе задел припаркованную Subaru Imreza. Повреждения оказались небольшие, полицию вызывать не стали, подрядчик решил денежный вопрос с пострадавшим автомобилистом на месте. Напомним, ранее очевидцы рассказывали, что разгрузка блоков ведется прямо над крышами авто, впрочем, как и процесс сварки забора, во время которого искры летят на чужие транспортные средства.

Эвакуатор задел припаркованное во дворе автоФото: Милана СОКОЛ

На все возмущения жильцов, рабочие лишь разводят руками, продолжая исполнять приказ вышестоящего руководства. Как уверяют жильцы, стройконтроль не уведомлен о начале каких-либо работ. В очередной раз горожане обратились в полицию с просьбой зафиксировать нарушения законодательства, письменное заявление люди написали ранее. Сотруднику органов внутренних дел с документацией ознакомиться тоже не удалось. На площадке не оказалось хотя бы ксерокопий. А эвакуатор, который полдня курсировал на стройке, при появлении полиции попросту отогнали подальше.

Людям пришлось снова вызывать полициюФото: Милана СОКОЛ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/789749" frameborder="0"></iframe> Тяжелая техника покинула стройку, когда появилась полиция и журналисты.Видео: предоставлено очевидцами

Сегодняшний диалог горожан и представителей подрядчика продуктивным не назовешь. Местные жители надеются, что разобраться с точечной застройкой им поможет суд. Адвокат, который вызвался оформить документы, уже работает в этом направлении. А пока людям остается дежурить во дворе и звонить во все инстанции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/789747" frameborder="0"></iframe> Жители Красного Знамени просят предоставить документы на строительство.Милана СОКОЛ

ПО ТЕМЕ

«Искры летят на чужие авто»: во Владивостоке со скандалом устанавливают забор на спорной земле

Жильцам Красного Знамени пришлось вызывать полицию [фото, видео]

Еще больше материалов по теме:«ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ НА ПРОСПЕКТЕ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ»

ИСТОЧНИК KP.RU