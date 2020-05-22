Жители Красного Знамени задумались об отчуждении едва не вырубленной зеленой зоны из частных рук

Очередное собрание жильцов домов №94-№104 на проспекте Красного Знамени состоялось 21 мая. Людей, возмущенных застройкой, которая планируется на близлежащей территории, не остановили ни режим самоизоляции, ни довольно холодная погода. Отстаивать свой зеленый двор и возможность не опасаться за разрушение домов, горожане пришли семьями, прихватив домашних питомцев. Главной повесткой вечера стал сбор подписей против строительства бытового центра. К инициативе местных жителей подключились и депутаты.

К месту вырубки деревьев местные жители пришли семьямиФото: Милана СОКОЛ

– Выражаем несогласие по факту точечной застройки «Общественно-бытовой центр» по адресу проспект Красного Знамени 92-104, – отмечено в документах для сбора подписей.

Жители собирают подписи против застройкиФото: Милана СОКОЛ

Напомним, на проспекте Красного Знамени на прошлой неделе началась массовая вырубка деревьев. Это стало настоящим шоком для жителей района, среди которых и те, кто эти самые деревья высаживал еще 40 лет назад. На участке, который уже несколько лет выполняет роль стоянки, кстати, она одна на протяжении всей строчки, под пилу должны пойти около 800 деревьев. Рядом со стоянкой находится и автозаправочная станция, резервуары с топливом расположены в непосредственной близости от зоны планируемой застройки.

После вырубки остались опилки да стволыФото: Милана СОКОЛ

Как оказалось о готовящейся рубке, как и последующих работах местных никто не предупредил, проекты не предоставил и мнения не учел. В общем, открытых слушаний не было. Обеспокоенные жители начали жаловаться в мэрию, прокуратуру, правительство края, создали петицию и позвали журналистов. Инициативную группу пригласили на прием к мэру Владивостока Олегу Гуменюку, который поручил приостановить вырубку, а арендатору земли - ООО «Форуминвест» - порекомендовал провести встречу с горожанами. Как оказалось, у заказчика будущего бытового центра разрешение на строительство выдано еще в 2008 году. Его удалось продлить, получить порубочные талоны, и застройщик приступил к активным действиям, однако не учел, что жители домов окажут сопротивление.

Встреча оказалась массовойФото: Милана СОКОЛ

– Если нужно, еще и голодовку устроим, лишь бы защитить свои жилища, – констатируют горожане.

Как отмечают старожилы, дома, построенные в конце 70-х, могут попросту не выдержать застройки рядом. Под жилыми зданиями протекают грунтовые воды. Дом №104 стоит целиком на искусственной насыпи. Горожане уверены, что вырубка деревьев и последующая застройка не только скажутся на сползании грунта на косогоре, но и на прямую повлияет на их дома. Поэтому местные требуют провести независимую экспертизу. А сами деревья защищают двор от шума, пыли и выхлопных газов от дороги, в общем благополучно влияют на микроклимат на районе.

Жители Красного Знамени провели очередное собраниеФото: Милана СОКОЛ

– Здесь уже много раз затевалась стройка, но разрешение на работы не выдавались, так как участок входил в так называемую красную зону. Земля здесь исключительно была для нужд города или общественных. Как именно сейчас поменялся статус участка и он стал вдруг пригоден для возведения торгового центра, остается только догадываться, – поделился с «КП» житель дома № 102 на проспекте Красного Знамени.

Жители смогли задать интересующие вопросы представителям думы городаФото: Милана СОКОЛ

На встречу с обеспокоенными жителями домов пришли и депутаты-коммунисты из думы Владивостока и краевого парламента – Артем Самсонов, Иван Голубка и Тахир Ибашев. Присутствовала и депутат избирательного округа №15, Ленинского района – Наталья Кочугова, Народные избранники порекомендовали отозвать аренду территории из частных рук. В свою очередь депутаты уже написали запросы в ответственные инстанции города и края, чтобы помочь жильцам разобраться в сложившейся ситуации на законных основаниях.

На встрече присутствовали депутатыФото: Милана СОКОЛ

– Нужно плотно работать с инициативной группой. Добиваться никогда не поздно. Необходимо вместе с юристом получить отмену разрешения на строительство и параллельно требовать, чтобы зону признали рекреационной. Здесь можно будет сажать деревья, сделать спортивные и детские площадки, – констатировал Артем Самсонов.

Артем Самосонов на встрече с жителями Ленинского районаФото: Милана СОКОЛ

Жители домов настроены крайне серьезно. Участок, на котором уже успели вырубить около 150 деревьев, сейчас взят под народный контроль. В случае продолжения вырубки местные готовы вызывать полицию. В ближайшее время интересы людей в суде будет представлять юрист, деньги на работу которого собирают, так сказать, всем двором. Пока горожане сдают символическую сумму в 200 рублей, но готовы пожертвовать и больше, лишь бы сохранить оставшиеся деревья и свои дома.

Люди пришли выразить мнение против застройкиФото: Милана СОКОЛ

Большинство пришли в маскахФото: Милана СОКОЛ

Процесс контролируют представители инициативной группыФото: Милана СОКОЛ

Народные избранники высказали свои точки зренияФото: Милана СОКОЛ

Горожане расписываются в заранее заготовленных бланкахФото: Милана СОКОЛ

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