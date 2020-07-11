Разгадана тайна гибели туристов на перевале Дятлова

11 Июль 2020 2020-07-11T14:52:52+03:00

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Зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов, ушедших в поход группой под руководством Игоря Дятлова. Много лет эта история была известна как тайна перевала Дятлова. Но вот загадка разгадана.

Завершилась инициированная «Комсомольской правдой» прокурорская проверка таинственной гибели группы Дятлова, а в Москве, в редакции Kp.ru состоялась пресс-конференция, на которой эксперт Андрей Курьяков разобрал несколько популярных версий о гибели туристов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/789933" frameborder="0"></iframe> Эксперт-юрист Андрей Курьяков - о причинах трагедии на перевале Дятлова..

Напомним, студенты Уральского политехнического института должны были совершить сложный поход по северу Свердловской области. Однако в пути группа погибла при загадочных обстоятельствах. С тех пор выдвигались десятки версий о произошедшем, от секретных испытаний до иностранной разведки и даже инопланетян.

Эксперт заявил, что микроклиматологи опровергли версию о том, что причиной гибели девяти туристов группы Дятлова на перевале в 1959 году стал ураган. Версия о сейсмических явлениях также оказалась неверной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/789926" frameborder="0"></iframe> Перевал Дятлова: туристов погубила лавина.Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала лавина. Это вывод по итогам прокурорской проверки.

- Версия лавины нашла полное подтверждение, но причиной гибели является не только она, - заключил Курьяков.

1 февраля группа пыталась атаковать Холатчахль, но не смогла. Они обустроили лабаз - тайник, и начали налегке подъём на перевал, который тогда был безымянным. Экспертиза установила, что ветра тогда были в основном северо-западными, но 20% - было юго-западным. Оба ветра переносили снег. Когда группа шла по восточному склону Холатчахля, они зашли под снежный козырек. Они нашли ветровую тень. Но они не знали, что эту ветровую тень создал не рельеф местности, но именно накопившийся снег. Палатка была в 50 метрах под.

Когда лавина начала давить палатку, единственное верное решение было - резко разрезать палатку и выскочить. Они это и сделали. Дальше группа отошла на 50 метров к каменной гряде. Это тоже верное решение. Но здесь вторая причина. Если бы была лунная ночь - они бы увидели палатку. Видимость была 6-11 метров. Они отошли на 50 метров. И палатку они уже не увидели.

Дальше группа спускается вниз, к кедру. Но именно в момент схода лавины начинается резкое ухудшение погоды. 19-20 метров в секунду, с порывами до 35. Идти в таких условиях невозможно. Температура падает. Они разжигают костер, он горит полтора часа. Два человека погибают у костра. Группа разделяется. Одна часть ползет по своим следам обратно к палатке. Температура была до минус 40-45 градусов, пронизывающий ветер. Они погибают. Они до последнего боролись за жизнь группы, до последнего делали все, чтобы спаслась вся группа. Но в этих обстоятельствах шансов у них не было.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/789927" frameborder="0"></iframe> 3D модель перевала Дятлова.

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ИСТОЧНИК KP.RU