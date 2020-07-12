2020-07-12T03:26:59+03:00
Общество

Переменная облачность, есть вероятность дождя: погода в Приморье на 12 июля

Воздух в регионе может прогреться до +29 градусов
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Вода в Амурском заливе прогрелась до +21 градусаВода в Амурском заливе прогрелась до +21 градусаФото: pixabay.com
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Погодные условия в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. По прогнозам синоптиков, сегодня, 12 июля, в регионе ожидается кратковременный дождь. Возможно даже гроза. Температура воздуха может составить до +29 градусов.

Так, в Уссурийске переменная облачность, однако вечером возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Столбик термометра поднимется до +26...+28 градусов.

В Находке также переменная облачность, во второй половине дня ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный умеренный, утром слабый. Температурный фон будет колебаться от +23 до +25 градусов.

Во Владивостоке переменная облачность, вероятность дождя составляет 40%. Ветер юго-западный, южный умеренный, в конце дня до сильного. Воздух прогреется до +22...+24 градусов.

Температура воды в Амурском заливе составляет +21 градусов, в бухте Находка +18 градусов, в заливе Посьета +20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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