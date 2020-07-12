Жительница Приморья выращивала на своем участке коноплю

12 Июль 2020 2020-07-12T04:08:39+03:00

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Более 60 кустов конопли изъяли сотрудники полиции у жительницы села Вострецово. Женщина выращивала каннабис для личного потребления. Сейчас ей грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Как рассказали в ведомстве, наркотическое средство было обнаружено в ходе оперативно-профилактической операции «Мак». Осмотрев приусадебный участок, сотрудники правоохранительных органов нашли в кладовой и изъяли у жительницы села Вострецово 62 куста маньчжурской конопли.

Как объяснила сама хозяйка дома, марихуана принадлежит ей и предназначена для личного потребления. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Ей может грозить до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тысяч рублей. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU