Ярмарки выходного дня начали свою работу в Приморье

12 Июль 2020 2020-07-12T04:53:48+03:00

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В четырех муниципалитетах Приморского края стартовали ярмарки выходного дня. У приморцев появилась возможность приобрести свежие овощи и фрукты, а также другую продукцию. Обязательным условием является соблюдение мер для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.

Так, сегодня, 12 июля, торговля развернулась в селе Вольно-Надеждинское, селе Романовка и деревне Царевка Шкотовского района, Дальнегорске и Лучегорске. Отмечается, что продавцы должны быть в масках и перчатках, а свое торговое место должны каждые два часа обрабатывать дезинфицирующими средствами.

Покупатели также должны соблюдать необходимые санитарные требования – «социальную дистанцию» и перчаточно-масочный режим.

Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований будут осуществлять административные комиссии.

ИСТОЧНИК KP.RU