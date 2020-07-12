2020-07-12T05:30:21+03:00
Общество

На главной трассе в пригороде Владивостока ночью будут класть асфальт

Автолюбителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам
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Все ремонтные работы АО «СпецСУ» должно закончить в октябре этого года. Фото: Евгений КулешовВсе ремонтные работы АО «СпецСУ» должно закончить в октябре этого года. Фото: Евгений Кулешов
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Верхний слой асфальта начнут укладывать ночью на улице Маковского в пригороде Владивостока. Работы будут проходить на участке дороги, ведущей в город. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к ситуации и заранее выбрать альтернативный путь, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Как рассказал главный инженер компании-подрядчика АО «СпецСУ» Иван Зайченко, на участке, где уже ночью начнется укладка верхнего слоя асфальта, ранее были выполнены работы по фрезерованию старого покрытия и уложен первый, выравнивающий слой с геосетью. Кроме этого, ремонтные работы также ведутся по направлению из города. Здесь уже сделано 60% от всего объема запланированных работ.

На данный момент на улице Маковского трудятся несколько бригад – одни ремонтируют проезжую часть, другие пешеходную зону, третьи – сети ливневой канализации. Планируется, что здесь также уберут старое бетонное ограждение. Его хотят заменить металлическими леерами, которые будут отвечать всем современным требованиям безопасности.

Напомним, согласно контракту все работы здесь должны быть завершены в октябре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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