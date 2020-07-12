2020-07-12T08:23:10+03:00
Общество

«Жалею о своем поступке»: приморец помог пьяному мужчине перейти дорогу

Автовладелец посетовал, что со стороны его действия могли воспринять совсем по-другому
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Автовладелец помог мужчине добраться до обочины. Фото: @mark2_cheАвтовладелец помог мужчине добраться до обочины. Фото: @mark2_che
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Житель Приморского края помог нетрезвому мужчине перейти дорогу. О чем пожалел практически сразу. Со стороны его действия могли показаться мимо проезжающим автовладельцам совершенно по-другому, что его и обеспокоило.

В паблике @mark2_che появилась запись с видеорегистратора. На ней запечатлено, как водитель авто движется по трассе. В какой-то момент в свете фар стало видно, что на дороге сидит человек, а вокруг него бегает собака. Чтобы предотвратить возможные аварийные ситуации, водитель выходит из авто и начинаете помогать мужчине перебраться на другую сторону. В этот момент мимо движутся машины, владельцы которых с любопытством смотрят на происходящее.

Как отметил автор ролика, в какой-то момент он даже пожалел о своем поступке.

«Привет Марк! Сегодня сдуру решил помочь синеботу перебраться через дорогу. Проезжающие мимо выглядывали в окна, думая наверняка, что я его сбил. Уже жалею о своем поступке», - рассказывал авто ролика.

Отметим, что в комментариях мужчину поддержало большинство подписчиков. Люди писали слова благодарности и хвалили автовладельца за его поступок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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