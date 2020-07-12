2020-07-12T09:04:54+03:00
Общество

Надпись в поддержку хабаровского губернатора появилась центре Владивостока

В районе водной станции ТОФ на подпорной стене граффитчики вывели надпись «Furgal.free!»
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Надпись появилась на подпорной стене в районе водной станции ТОФ. Фото: @vvobanditosНадпись появилась на подпорной стене в районе водной станции ТОФ. Фото: @vvobanditos
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На одной из подпорных стан Владивостока появилась надпись в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Неизвестные граффитчики разместили фразу «Furgal.free!». Тем самым, очевидно, выражая свою позицию в отношении событий, которые сейчас происходят в Хабаровске.

В инстаграм-паблике @vvobanditos появился пост с фотографией граффити. Неизвестные авторы минувшей ночью решили поделиться своим мнением о происходящем в Хабаровском крае и разместить надпись на одной из подпорных стен в центре Владивостоке. Теперь фраза «Furgal.free!» «украшает» водную станцию ТОФ.

Отметим, что в Хабаровском крае второй день проходят акции в поддержку губернатора, которого на днях арестовали. Сергея Фургала обвиняют по нескольким статьям: “Приготовление к преступлению и покушение на преступление”, “Виды соучастников преступления. Организатор преступления”. “Убийство двух и более лиц”. Он был доставлен в Москву, где суд выбрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

В этот время в самом Хабаровске вчера, 11 июля, прошел стихийный митинг, который собрал порядка 10-12 тысяч человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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