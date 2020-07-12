Больные коронавирусом продолжают умирать в Приморье. Всего за сутки заболели 54 человека
Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Приморском крае продолжает расти. За последние сутки диагноз подтвердился у 54 жителей региона. Таким образом с начала эпидемии число заразившихся составило 5064 человека.
Во Владивостоке зарегистрировано 36 инфицированных, в Уссурийске – восемь, в Находке – четыре, в Партизанске – три, в Михайловском районе – два, в Хорольском – один.
На данный момент заболевание в тяжелой форме протекает у 47 пациентов, проходящих лечение. Один человек скончался.
Победили COVID уже 3677 человек. За последние сутки из больниц были выписаны 29 приморцев.
Напомним, что в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий ношение средств индивидуальной защиты, в том числе масок и, при необходимости, перчаток, соблюдение «социальной дистанции» при посещении магазинов, парков и других общественных мест.
ИСТОЧНИК KP.RU