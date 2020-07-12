Больные коронавирусом продолжают умирать в Приморье. Всего за сутки заболели 54 человека

12 Июль 2020 2020-07-12T09:14:09+03:00

Больше всего заболевших выявлено во Владивостоке Фото: pixabay.com

Последние новости по коронавирусу в Приморье на 12 июля

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Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Приморском крае продолжает расти. За последние сутки диагноз подтвердился у 54 жителей региона. Таким образом с начала эпидемии число заразившихся составило 5064 человека.

Во Владивостоке зарегистрировано 36 инфицированных, в Уссурийске – восемь, в Находке – четыре, в Партизанске – три, в Михайловском районе – два, в Хорольском – один.

На данный момент заболевание в тяжелой форме протекает у 47 пациентов, проходящих лечение. Один человек скончался.

Победили COVID уже 3677 человек. За последние сутки из больниц были выписаны 29 приморцев.

Напомним, что в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий ношение средств индивидуальной защиты, в том числе масок и, при необходимости, перчаток, соблюдение «социальной дистанции» при посещении магазинов, парков и других общественных мест.

ИСТОЧНИК KP.RU