2020-07-12T10:46:00+03:00
Общество

Черные джинсы и темно-зеленая ветровка: во Владивостоке ищут пропавшего парня

О молодом человеке ничего не слышно уже почти две недели
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При себе у молодого человека был серый рюкзак. Фото: @kriminal_primoriyaПри себе у молодого человека был серый рюкзак. Фото: @kriminal_primoriya
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Волонтеры разыскивают пропавшего парня во Владивостоке. Молодой человек перестал выходить на связь в конце июня. В настоящее время его местонахождение неизвестно.

Как сообщает паблик @kriminal_primoriya, во Владивостоке пропал худощавый 22-летний Валерий Краузе. Из примет – русые волосы и короткая стрижка. Был одет в тёмно-зелёную (болотного цвета) ветровку с замком от плеча к горлу, чёрные джинсы, синие кроссовки с красными вставками. При себе имел рюкзак.

Отмечается, что последний раз связывался с родственниками 29 июня. В настоящее время его местонахождение неизвестно.

Всех, кто имеет какую-либо информацию, просят позвонить по телефонам:

8 (42347) 28-2-02 – ОП №24 ОМВД России по Хорольскому району или 102 – полиция.

8 908 451 25 33, 8 902 079 06 21 – волонтеры.

или написать на почту primpoisk25@gmail.com.

ИСТОЧНИК KP.RU

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