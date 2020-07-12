Беговую дорожку на озере «Чан» во Владивостоке отремонтируют за 1,5 миллиона рублей

12 Июль 2020 2020-07-12T16:52:49+03:00

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Хорошая новость для всех любителей бега и прогулок у озера «Чан» во Владивостоке - беговую дорожку ждет восстановительный ремонт. Здесь проведут асфальтобетонные работы и ремонт деревянных настилов, установят дополнительные столбы освещения, отремонтируют зону воркаута с тренажерами для уличной гимнастики и восстановят леерные ограждения.

Спасибо за это можно будет сказать депутату Законодательного собрания региона, секретарю владивостокского отделения партии «Единая Россия» Александру Щербакову, директору ПГУ Олимпийского резерва Александру Аксенову и спортивному общественнику Александру Нестеренко, которому сегодня исполнилось 80 лет.

Именно по этому поводу днем 12 июля на территории спорткомплекса секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Приморского края Олег Кожемяко вручил Александру Нестеренко - энтузиасту спорта, возглавляющему некоммерческую организацию «Здоровое Приморье», мастеру спорта СССР по легкой атлетике - сертификат на 1,5 миллиона рублей для благоустройства территории. Глава региона тепло поздравил юбиляра и отметил его вклад в развитие спорта.

- Мы долго думали, что подарить Александру и, зная, как он «болеет» за реконструкцию этого места, куда приходят сотни горожан, мы вместе с партией «Единая Россия» решили оформить такой сертификат. Партия откликнулась на пожелание своего яркого сторонника и тех людей, которые целыми поколениями тренируются здесь. И сегодня я как секретарь регионального отделения с удовольствием вручаю сертификат, – пояснил глава Приморья. Он добавил, что на ремонт беговой дорожки уже составлена смета и осталось лишь определить подрядчика для выполнения работ.

Александр Владимирович Нестеренко воспитал целую плеяду спортсменов. Фото: Игорь Новиков

На протяжении всей жизни Александр Владимирович Нестеренко занимается спортом, вовлекая в него тысячи мальчишек и девчонок. Он воспитал целую плеяду спортсменов. И до сих пор предан легкой атлетике, бегу. Сегодня, как признался сам юбиляр, его мечта – возродить массовую спортивную жизнь вокруг озера.

Проблема заключается в том, что только около половины территории относится к Приморскому государственному училищу олимпийского резерва. Большая часть территории не принадлежит ни городу, ни краю.

- Думаю, совместными усилиями нам удастся сделать здесь центр бега и ходьбы, для людей любого возраста, особенно старшего. Объект в шаговой доступности: прошли от дома 50 метров - и бегай, ходи, занимайся на силовых тренажерах. Здесь можно бесплатно укрепить свое здоровье и подготовиться к сдаче нормативов ГТО, - говорит Александр Нестеренко.

Секретарь владивостокского отделения Партии «Единая Россия» Владимир Щербаков, уверен, что ремонтные работы на озере «Чан» станут настоящим подарком для владивостокских спортсменов-любителей.

- Это поможет нам тренироваться, восстановить здоровье, а профессиональным легкоатлетам показать высокие спортивные результаты. В последний раз беговую дорожку здесь серьезно ремонтировали четыре года назад. Я сам тренируюсь здесь. Видел, в каком состоянии настил. Поэтому объединил обращения граждан, вместе с профильными специалистами посчитали смету, вывели составляющие всех работ. Здесь станет удобно и безопасно, - говорит Щербаков.

Александр Владимирович Нестеренко воспитал целую плеяду спортсменов. Фото: Игорь Новиков

Его мнение поддерживает и член владивостокской общественной организации «Матери России» Жанна Ивашкина.

- У меня трое детей, и мои ребята - спортсмены, мы вместе здесь тренируемся. Сегодня хвалило одного бегового круга, чтобы вновь прочувствовать плачевное состояние беговой дорожки. Я от общественной организации курирую направление «Здоровый образ жизни». Мы объединились вокруг этой проблемы, многие мамы хотят растить здоровых, спортивных детей. Очень рада, что нас услышали, и инфраструктуру дорожки восстановят, - подытожила общественница.

ИСТОЧНИК KP.RU