Роспотребнадзор проверит 25 пляжей Приморья перед открытием купального сезона

13 Июль 2020 2020-07-13T08:24:21+03:00

Уже сейчас можно спрогнозировать, где в Приморье можно будет купаться без опасений за свое здоровье Фото: Сергей БАЛАНОВ

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Во Владивостоке продолжает действовать режим повышенной готовности, а вместе с ним и запрет на работу бассейнов. Кроме того в крае до сих пор не открыт купальный сезон, это не позволяет сделать эпидемиологическая обстановка. Тем не менее, Роспотребнадзор проверит излюбленные места отдыха горожан у воды и сообщит, где можно будет купаться, не опасаясь за свое здоровье.

Традиционно эксперты ведомства начинают проверку воды в мае и с определенной периодичностью продолжают ее вплоть до октября. То есть можно сказать, что даже если где мониторинг и покажет ухудшение качества воды со временем, об этом будет сообщено дополнительно, главное следить за оперативной информацией.

Пробы морской воды берут в разных частях города и края. Всего контрольных створ 25 - это не только пляжи, находящиеся в муниципальной собственности, но также и излюбленные места отдыха жителей и гостей края. Исследуют пробы воды на микробиологические, санитарно-химические и паразитологические показатели.

Как правило пик нагрузки по этим показателям во Владивостоке приходится на середину июля - начало сентября, в этот период дополнительно воду проверяют по вирусологическим показателям.

Как только оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции разрешит купание в море, Роспотребнадзор тут же объявит, где это можно делать без боязни за свое здоровье.

Впрочем, уже сейчас можно спрогнозировать, в каких местах Приморцы смогут искупаться не опасаясь заразы. Опираясь на многолетние наблюдения, можно сказать, что следующие островные территории Приморья безопасны для здоровья. Остров Попова славится своими бухтами Старка и Пограничной, на Русском острове можно спокойно плавать в бухте Воеводы, в бухте Аякс в районе пляжа, в бухте Чернышева, бухте Парис, а также на прибрежной территории мысов Вятлина и Ахлестышева. Ожидается, что и пляжи острова Рейнеке в этом году будут пригодны для массового купания.

ИСТОЧНИК KP.RU