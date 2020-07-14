График отключений горячей воды во Владивостоке [адреса]

14 Июль 2020 2020-07-14T04:17:13+03:00

Энергетики Владивостока в этом году провели испытания теплосетей ранее намеченных сроков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Энергетики Приморских тепловых сетей (филиал «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания») объявили о том, что весенне-летние гидравлические испытания были в этом сезоне проведены оперативно. Четвертый — заключительный этап испытаний завершается раньше запланированного срока.

Сообщается, что сейчас у некоторых жителей города временно ограничено горячее водоснабжение (ГВС) из-за перекладок на теплосетях и ремонтов после испытаний. А также у горожан, получающих услугу от теплоцентрали «Северная», временного введено ограничение ГВС в связи с завершением испытаний.

ГВС временно ограничено у следующих потребителей:

До 14 июля в связи с завершением четвертого этапа:

Волховская: 2, 4, 5,10, 22, 27, 31;

Вострецова: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 19;

Ильичева: 8, 10, 12;

Корнилова: 1, 3, 5, 8, 8у, 14;

Невская: 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 6, 12, 13, 13а, 14, 14а, 15, 15а, 16, 17, 18, 20, 20а, 22, 24, 33; Южно-Уральская: 3, 18, 20, 21, 22, 24, 25/10, 26, 27, 28, 29, 30;

Вострецова: 6, 6а, 8, 8а, 8б, 10;

Печорская: 10.

До 24 июля в связи с плановыми перекладками участков на магистральных теплосетях:

Верхнепортовая: 44;

Станюковича: 52, 54, 54г, 56, 57/2.

С 00:00 часов 14 июля до 20:00 17 июля:

Володарского: 8, 8а;

Пушкинская: 6, 8, 8б, 13, 16, 18, 19, 21а, 23, 33/1, 33/4, 35, 39, 41а, 45;

Светланская: 59, 63, 68, 69, 71, 72, 73, 73а, 85, 87, 87в.

До 20 июля:

Лазо: 4, 6;

Светланская: 63;

Почтовый пер.: 9.

До 27 июля:

Нерчинская: 2, 2у, 3, 4, 6, 8, 21, 21у, 23;

Партизанский: 6, 8, 10, 12, 12а, 14;

Прапорщика Комарова: 29, 31, 31а, 35а, 35в, 45;

Уткинская: 13, 15, 32, 34, 36.

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