2020-07-15T06:29:06+03:00
Общество

Афанасий Полятинский из Якутии стал «Человеком года» Почты России

Поделиться:
Изменить размер текста:

Начальник почтового отделения из поселка Сангар Республики Саха (Якутия) Афанасий Полятинский удостоен звания «Человек года». В Москве главную награду компании ему вручил генеральный директор Почты России Максим Акимов во время праздничного концерта, посвященного Дню российской почты.

Весной 2019 года Афанасий Полятинский доставил почту жителям десяти отдаленных сел в Якутии, преодолев значительную часть дороги пешком. От Сангара до ближайшего посёлка Кальвица первые 30 км шёл через реку, по колено в воде. В непростой ситуации, где это было возможно, его подвозили на тракторах – оказывали помощь местные администрации и знакомые жители наслегов Кобяйского района. За десять дней до самого дальнего села – Сайылык по почтовому маршруту он преодолел 350 километров. Героем себя обладатель награды не считает. По его словам, в сезон распутицы в таежных районах России часто возникают внештатные ситуации, справиться с которыми можно только такими действиями.

«Спасибо большое, но эта награда - не только моя заслуга, но и многих людей, которые мне помогали – глав муниципальных образований нашего района, и я хочу сказать им спасибо», – отметил во время награждения Афанасий Полятинский.

«Человек года» – корпоративная награда АО «Почта России», которая ежегодно вручается за самые значимые достижения и поступки. К почетной премии прилагается материальное поощрение в размере 300 тысяч рублей.

В этом году День российской почты особенный – в условиях пандемии компания продолжила оказывать услуги и оперативно предоставила клиентам новые дистанционные сервисы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Приморье есть голуби зеленого цвета
Эпидобстановка в Приморье стабилизируется, но число тяжелобольных COVID-19 растет
«Черные лесорубы» вырубили на Седанке во Владивостоке более сотни деревьев
Арт-проект «А где Пушкин?» начнется 16 июля в сквере у Золотого моста Владивостока
Карманник-рецидивист из Владивостока снова не ушел от правосудия
МТС открыла первый шоурум с цифровыми витринами и роботизированной кофейней
Сбербанк поддержал региональный этап конкурса «Молодой предприниматель России 2020»
Новый мощный компьютерный томограф во Владивостоке поможет в борьбе с COVID-19
Афанасий Полятинский из Якутии стал «Человеком года» Почты России
«Mercedes был хороший»: в Приморье огонь уничтожил элитное авто
В Приморье осудили вьетнамца, вывозившего контрабандой части медведя и тигра
Мужчину и его собаку вытащили из колодца спасатели МЧС Приморья
ТОФ ведет в Золотом Роге Владивостока подготовку к параду боевых кораблей
Сотрудники «Восточного Порта» и волонтёры украсили Врангель декоративными растениями в рамках «Экомарафона-2020»
19-летний интернет-аферист обманул жителей 6 регионов на полмиллиона рублей