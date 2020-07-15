Афанасий Полятинский из Якутии стал «Человеком года» Почты России

15 Июль 2020 2020-07-15T06:29:06+03:00

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Начальник почтового отделения из поселка Сангар Республики Саха (Якутия) Афанасий Полятинский удостоен звания «Человек года». В Москве главную награду компании ему вручил генеральный директор Почты России Максим Акимов во время праздничного концерта, посвященного Дню российской почты.

Весной 2019 года Афанасий Полятинский доставил почту жителям десяти отдаленных сел в Якутии, преодолев значительную часть дороги пешком. От Сангара до ближайшего посёлка Кальвица первые 30 км шёл через реку, по колено в воде. В непростой ситуации, где это было возможно, его подвозили на тракторах – оказывали помощь местные администрации и знакомые жители наслегов Кобяйского района. За десять дней до самого дальнего села – Сайылык по почтовому маршруту он преодолел 350 километров. Героем себя обладатель награды не считает. По его словам, в сезон распутицы в таежных районах России часто возникают внештатные ситуации, справиться с которыми можно только такими действиями.

«Спасибо большое, но эта награда - не только моя заслуга, но и многих людей, которые мне помогали – глав муниципальных образований нашего района, и я хочу сказать им спасибо», – отметил во время награждения Афанасий Полятинский.

«Человек года» – корпоративная награда АО «Почта России», которая ежегодно вручается за самые значимые достижения и поступки. К почетной премии прилагается материальное поощрение в размере 300 тысяч рублей.

В этом году День российской почты особенный – в условиях пандемии компания продолжила оказывать услуги и оперативно предоставила клиентам новые дистанционные сервисы.

ИСТОЧНИК KP.RU