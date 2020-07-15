2020-07-15T07:38:46+03:00
Общество

Арт-проект «А где Пушкин?» начнется 16 июля в сквере у Золотого моста Владивостока

Творческие вечера в Пушкинском сквере, по замыслу мэрии, будут проходить каждый четверг
Никита СЕРГЕЕВ
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Сцена под открытым небом Пушкинского сквера ждет первых выступающих. Фото: сайт администрации ВладивостокаСцена под открытым небом Пушкинского сквера ждет первых выступающих. Фото: сайт администрации Владивостока
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Первое мероприятие в рамках нового городского арт-проекта «А где Пушкин?» состоится завтра, 16 июля, в 19 часов во Владивостоке в Пушкинском сквере. На сцену под открытым небом сначала выйдет местная рок-группа «А4», а затем жители города прочтут свои любимые стихи разных авторов.

Среди первых участников пресс-служба мэрии называет психолога Романа Дорошенко, преподавателя МГУ им. Невельского, доцента Александру Славгородскую, аспиранта ДВФУ, медицинского инженера и участника университетского хора Александра Панфилова, «маму двух деток и кота», жительницу Находки Ирину Кирюшину. Всех они заранее подали заявки на участие в проекте, который призван оживить сквер, носящий имя поэта.

Как уже ранее писала «Комсомолка», подобные творческие встречи будут проходить в сквере у Золотого моста каждый четверг в 19 часов. Администрация города приглашает всех, кто готов в формате «открытого микрофона» прочитать стихи или лекцию, провести мастер-класс, исполнить музыкальное произведение или танец. Заявки принимаются на электронный адрес eventvlparki@gmail. com

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vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

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