Полицейские Владивостока задержали подозреваемого в нападении на работницу такси

17 Июль 2020 2020-07-17T09:17:09+03:00

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Во Владивостоке задержали мужчину, которого подозревают в нападении на водителя такси. После поездки с неадекватным клиентом женщина попала в больницу с сотрясением головного мозга и ранениями тела. Опознать нападавшего удалось благодаря общественному резонансу и оперативному вмешательству сотрудников органов внутренних дел.

«КП-Владивосток» подробна рассказывала о нападении на жительницу Владивостока, которая работает в одной из таксомоторных компаний. Женщине чудом удалось вырваться из рук агрессивно клиента, который напал на нее в ее же машине. По предварительным данным, мужчина, который порезал автолюбительницу, проживает на улице Слуцкого, в одном из бараков. По крайней мере такси он заказывал именно туда, да и местные жители признали соседа по фото в социальных сетях. Судя по отзывам горожан, не исключено, что у мужчины имеются психические отклонения.

Поездка по городу закончилась нападением. Фото: предоставлено коллегами потерпевшей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Владивостоку, в дежурную часть отдела полиции № 2 (Первомайский район) поступила телефонограмма из больницы о том, что к ним обратилась женщина с диагнозом «ушиб головного мозга».

Полицейские подтвердили, что водитель такси выполняла заявку по заявку по маршруту Борисенко – Слуцкого. В конце маршрута пассажир нанес водителю травмы, после чего скрылся. На помощь к женщине поспешили коллеги, которых она вызвала по рации в такси.

По факту происшествия сейчас проводиться проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU