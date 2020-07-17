2020-07-17T11:08:34+03:00
Общество

Суд признал, что сквер на улице Русской во Владивостоке принадлежит городу

Планам бизнесменов, решившим построить очередной торгово-развлекательный центр, не суждено сбыться
Константин МИХАЙЛОВ
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Сквер на улице Русской во Владивостоке остался в собственности города. Фото: пресс-служба администрации ВладивостокаСквер на улице Русской во Владивостоке остался в собственности города. Фото: пресс-служба администрации Владивостока
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Арбитражный суд Приморского края признал отсутствующим право собственности ООО «Лайф-Парк» на земельный участок во Владивостоке в районе здания по адресу улица Русская, 21. Таким образом, суд первой инстанции подтвердил, что территория, на которой располагается сквер, является собственностью города.

Сквер, разбитый в 1970 году, стал муниципальным еще в 1992 году по решению Малого совета Владивостокского городского Совета народных депутатов. Однако в 2004 году коммерческая компания получила разрешение на строительство там социально-культурного центра. При этом в документах указано, что участок застройки представляет собой сквер. Никакого центра не появилось, но в собственность компании был зарегистрирован объект незавершенного строительства готовностью 1,5%, а также земельный участок, на котором он якобы находился.

В планах компании «Лайф-Парк» было возвести на этом месте торгово-рекреационный центр. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

В планах компании «Лайф-Парк» было возвести на этом месте торгово-рекреационный центр. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

В 2018 году собственником участка и объекта стало ООО «Лайф-Парк», получившее статус резидента свободного порта Владивосток. Компания решила на месте сквера построить торгово-рекреационный центр.

Администрация города, считающая, что деятельность бизнесменов, уничтожит зеленую зону, начала активную работу по возвращению земли в муниципальную собственность. Подробно о перипетиях «битвы» за сквер между бизнесменами и мэрией «Комсомолка» недавно рассказывала в одном из своих материалов. Теперь же можно сказать, что по обоим смежным земельным участкам, на которых расположился сквер, судами приняты решения в пользу администрации города.

Впрочем, решение последнего суда пока не вступило в законную силу. У компании «Лайф-Парк» есть право его обжаловать. Но вероятнее всего, решение останется в силе и жители Владивостока уже смогут не опасаться за сохранность своего сквера.

Несомненно, территорию сквера предстоит привести в цивилизованный вид. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Несомненно, территорию сквера предстоит привести в цивилизованный вид. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

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ИСТОЧНИК KP.RU

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