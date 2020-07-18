Болезнь не отступает, в Приморье опять прирост пациентов с COVID-19

18 Июль 2020 2020-07-18T06:11:18+03:00

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В Приморском крае снова отмечается прирост больных коронавиоусной инфекцией. Всего за сутки диагноз подтвердился у 80 человек. С начала эпидемии уже заболели 5460 человек.

Сейчас на лечении находится больше 1000 жителей Приморья. При этом у 62 человек врачи отмечают тяжелую форму заболевания. Легкие 18 пациентов не справляются с атакующей болезнью, они подключены к ИВЛ.

Также стало известно о новом смертельном случае, вызванном COVID-19. За все время эпедимии коварная болезнь унесла жизни 62 человек.

За все время с болезнью смогли справиться 4054 человека. При этом в минувшие сутки из госпиталей никого не выписали.

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ИСТОЧНИК KP.RU